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孫怡姐弟戀見光死 發文「讓他滾了」…網轟：知三當三

娛樂新聞組 /即時報導
孫怡PO文「讓他滾了」，似乎宣告已與滕光正分手。(取材自微博)
孫怡PO文「讓他滾了」，似乎宣告已與滕光正分手。(取材自微博)

大陸女星孫怡2022年與男演員董子健離婚後，於去年爆出戀上小7歲的滕光正，雖然她矢口否認，仍被狗仔拍到疑似同居視頻。此外，滕光正前女友沛沛也出面還原時間線，孫怡遭網友質疑「知三當三」，對此，她表示，「謝謝大家關心，讓他滾了」，疑似官宣和滕光正分手。

孫怡與滕光正是透過真人戀愛綜藝「怦然心動20歲」相識，當時，孫怡是觀察嘉賓，而滕光正則和其中一位女嘉賓「沛沛」牽手成功。不料，孫怡與滕光正去年被目擊一起看周杰倫演唱會，不久前，兩人還被拍到一起逛羅浮宮，各種戀愛證據不斷被爆。

近日，知名狗仔「攝影劉大錘」也曝光了孫怡和滕光正疑似同居的視頻，隨後有網友梳理時間線，懷疑孫怡「知三當三」，在滕光正和沛沛交往的情況下與男方在一起，引起爭議。

從沛沛發出的長文可見，孫怡和滕光正2023年6月29日一起看演唱會被拍到，但6月30日滕光正才和沛沛說兩人不合適，提出分手。沛沛表示，她唯一的疑問就是，若男方沒有感覺，為何不早點說？為何還送禮？沛沛還自嘲「像個傻子」。

沛沛的發文在網上爆炸，而孫怡隨後於微博PO文，「謝謝大家關心，讓他滾了。」似乎宣告已與滕光正分手。不過，網友並不接受孫怡這般傲慢的回應，紛紛表示，「妳竟然背刺粉絲」、「那之前為啥說單身」、「你不會覺自己很酷吧」、「所以是知三當三？」

還有網友說，孫怡當初與董子健離婚後，就立起「清醒獨立離異女性」的人設，沒想到轉頭就曝露了自己的戀愛腦，面對事情的態度也不夠真誠，讓人寒心。

滕光正小了孫怡7歲。(取材自微博)
滕光正小了孫怡7歲。(取材自微博)

周杰倫 微博

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