白鹿一身紅衣大秀性感 「深長事業線+秀氣鎖骨」登熱搜

白鹿穿著一身紅衣，難得大秀性感。(取材自微博)

于正力捧女星、大陸人氣小花白鹿，擁有清純五官、甜美笑容，出道以來吸粉無數。近日，白鹿出席知名品牌線下活動，穿了一襲性感紅色連體短褲装，大露深長乳溝和秀氣鎖骨，讓不少粉絲看了臉紅心跳，而白鹿「深V鎖骨」更一度登上熱搜。

白鹿曾搭檔許多頂流小生，包括羅雲熙、許凱、任嘉倫、張凌赫、王鶴棣等，和每一個人都CP值滿滿，創造不少口碑和收視，去年的「寧安如夢」及「以愛為營」兩部劇，更讓她人氣大漲。

近日，她參加名品活動，特別穿上深V連體短褲，大秀好身材。有網友大讚，「我說怎麼有公主，原來是白鹿跑出來了」、「紅色果然適合白鹿」、「仙氣逼人」。但也有一些網友質疑，白鹿的生圖和工作室發布的精修圖差異太大，也有人吐槽她的整體造型「太土」。

據悉，白鹿是知名製作人于正的愛將，他還曾經公開稱呼白鹿為「囡」，完全以「老父親」自居。

其實，憑藉電視劇「延禧攻略」暴紅的吳謹言，也曾是于正力捧的女星，但吳謹言後來傳出耍大牌風波，之後主演的電視劇「皓鑭傳」、「尚食」也都未能引起太大關注，於是漸漸失去光環。而白鹿就是在這個時候竄起，成為一線小花。