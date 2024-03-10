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離婚後第一部電影… 章子怡哽咽謝「這個恩人」：給我重生機會

娛樂新聞組／即時報導
章子怡表示陳可辛導演是她的恩人。(取材自微博)
章子怡表示陳可辛導演是她的恩人。(取材自微博)

由陳可辛執導，章子怡、雷佳音、趙麗穎楊冪等人主演的電影「醬園弄」近日正式殺青。章子怡在一場活動中哽咽發言，感謝陳可辛給予她重生的機會，讓她主演這部電影。而這也是章子怡在離婚後首次公開露面，引起網友關注。

「醬園弄」講述民國年間震驚全國的一起殺夫案，這起案件更還被列入「民國四大奇案」，成為街頭巷尾人們討論的熱門話題。章子怡在片中飾演詹周氏，也就是殺夫的女主角。

而陳可辛為了這部電影花了七年時間籌備，包括談劇本、定演員。

章子怡在發言中感慨萬分，她表示陳可辛導演是她的恩人，是陳可辛的信任和支持讓她重新站了起來，她十分感謝陳可辛給了她重生的機會，讓她再次在銀幕上綻放光芒。

據悉，陳可辛第一次在上海告訴章子怡要拍「醬園弄」這部電影時，她還沒有結婚生子，如今的她，不但與汪峰結婚、當了媽媽，最後還離了婚，人生的轉變非常大。

章子怡、汪峰去年10月無預警宣布離婚，結束8年婚姻，讓人震驚。離婚不久後，章子怡便投入「醬園弄」拍攝。「醬園弄」是章子怡離婚後接下的第一部電影，陳可辛說，他一直在等章子怡。

楊冪 趙麗穎

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