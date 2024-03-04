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「沙丘：第二部」全球票房冠軍 眾星可愛互動花絮曝光

記者黃保慧／即時報導
「沙丘：第二部」全球首周票房衝破1.785億美金。。（華納提供）
「沙丘：第二部」全球首周票房衝破1.785億美金。。（華納提供）

提摩西夏勒梅、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒主演「沙丘：第二部」自上周上映後，拿下全球票房冠軍，全球首周票房衝破1.785億美金。今天也曝光幕後花絮，讓觀眾感受到卡司之間的感情就像家人般相互扶持。

今天曝光的幕後花絮中，辛蒂亞率先表示：「不需要我多說，這個卡司組合本身就非常無敵，而且本集新加入的班底也讓本片大為增色。」新加入的卡司包含奧斯汀巴特勒、佛蘿倫絲普伊，奧斯汀巴特勒表示：「每次我前往一個片場，我總是會非常緊張，但在這裡，我感覺被熱情接納進一個大家庭。」佛蘿倫絲普伊也說：「我從來沒有被那麼熱烈歡迎過，並被接納入一個新世界。」

提摩西夏勒梅和辛蒂亞戲裡戲外也有著好交情，提摩西夏勒梅分享：「能回歸沙丘的世界，感覺像是美夢成真，我從來沒參與過任何系列續集的拍攝；在第一集中，我和辛蒂亞只共事了幾天， 但我們的友誼在第一集和第二集拍攝的數年間建立起來。」辛蒂亞回想起拍攝現場也說：「我會四處閒晃，帶上我的小型攝影機，然後盡可能地多拍攝，因為我想要去記錄我人生中的這段經驗，我們就像一家人。」

其他老班底卡司也很興奮能回歸，整體劇組感覺就像是一個大家庭。蕾貝卡弗格森說：「第一集的拍攝過程也很棒，但我們的角色建築在故事的發展之上，所以這次我們可以更加深入，氣氛很輕鬆有趣，也和以前不同。」喬許布洛林也說：「我喜歡在拍攝過程中，逐漸和劇組變成一家人，但這不是每次都會發生。」哈維爾巴登直呼：「我們不敢置信地互相詢問，老天，我們回來了，我們再度一起合作，我們好幸運。」導演丹尼維勒納夫最後表示：「我長期以來都很欣賞並熱愛這些演員，能與他們合作真是一種殊榮。」

提摩西夏勒梅和辛蒂亞戲裡戲外也有著好交情。（摘自YouTube）
提摩西夏勒梅和辛蒂亞戲裡戲外也有著好交情。（摘自YouTube）
「沙丘：第二部」全球首周票房衝破1.785億美金。。（華納提供）
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