張清芳合體金曲歌后 他曝11年前「東方不敗」超暖舉

張清芳對高雄有份特殊情感。圖／上引娛樂提供

張清芳「TimeLESS」演唱會今（2）日移師高雄，她加碼全新3套華服，其中銀灰色平口禮服大展爆乳身材；好友卜學亮現身與她對唱「哎呦喂呀」，兩人台上妙語如珠，全場笑聲不斷，卜學亮還帶來經典曲「超跑 情人夢」。

張清芳40年前參加第一屆「大學城全國大專創作歌謠大賽」拿下首獎「最佳演唱獎」，成為出道契機，從此東方不敗叱吒歌壇至今，當時的總決賽就辦在高雄，因此她對高雄有份特殊情感，興奮說去年6月台北演唱會後就非常期待到高雄，現在終於一償宿願，在歌迷熱情要求下，唱了2次「天天年輕」。

她2013年為卜學亮發片站台，他提起回憶：「你穿了一身紅通通，那時候我就許下心願希望當你演唱會嘉賓。」張清芳以「萬眾矚目」介紹他的「超跑情人夢」，阿亮見狀馬上稱是「沾了芳姐的光才站上巨蛋，而且高雄真的是第一次」，2人曾是豐華唱片同門，阿亮其實是師兄，他笑說：「謝謝阿芳姐給我機會，雖然我是師兄，但你在歌壇的地位，我還是叫你芳姐。」