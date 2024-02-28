又見代拍圍堵… 霍建華「霸氣一舉動」 有人嚇到後退

霍建華揮著手、語氣和緩向代拍們喊話。(取材自微博)

大陸人氣男星肖戰不久前才爆出在機場怒斥代拍者，成為微博 熱搜話題，霍建華近日也流出一段在機場遇到代拍的視頻。只見他並沒有動怒，語氣平和表示，「你們要拍現在拍，不要跟著我」，但強大氣場嚇得大批代拍後退三步。

一向給人溫文儒雅感覺的肖戰，日前在上海機場被廣大粉絲和代拍圍堵，氣得他當場發飆，「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」引發熱議。沒想到，時隔沒幾日，霍建華也遇到相同情況。

當天，霍建華一入境就看到一群代拍，他沒有沉默走過或嚴厲制止，反而揮著手、語氣和緩向代拍們喊話，「你們要拍現在拍，來！你們要拍現在拍，不要跟著我，過來」，而代拍似乎被霍建華的強大氣場嚇到，不少人甚至連連後退，不敢向前跨近。

霍建華不同於一般藝人對待代拍的態度，引起網友議論，「華哥這直率風格我喜歡，有擔當，真正的男子漢」、「用著最溫柔的語氣說著最狠的話哈哈哈」、「老幹部就是老幹部」、「還得是霍建華」，但也有不少網友「畫錯重點」，大讚他的聲音太有磁性了。