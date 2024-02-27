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欠1.8億債務 李亞鵬連吃一周外送直播痛哭喊窮求抖內

記者陳慧貞／即時報導
李亞鵬被傳在直播中哭窮。（摘自微博）
李亞鵬被傳在直播中哭窮。（摘自微博）

中國男星李亞鵬與天后王菲離婚後，近10年來淡出演藝圈轉型從商，卻因與投資公司發生財務糾紛，欠債4000萬元人民幣(約550萬美元)，狀況不佳，近日他還透過直播曝光自己已叫了一個禮拜的外賣，甚至鏡頭前痛哭流涕，引發網友熱議。

近日中國網上瘋傳李亞鵬在直播中痛哭，照片中只見他雙手抱頭一臉哭喪，他表示自己還了10多年的債，還哭訴已連續吃了一星期的外賣，據說，當時在看直播的企業家李厚霖，還抖內了一個大火箭給李亞鵬，但這段直播只有照片，卻無相關影片，後來有網友查證後發文，才發現其實是李亞鵬在直播中叫外賣，還被外送員認出，甚至驚訝李亞鵬廚藝好還會叫外賣，李亞鵬邊說邊拿衛生紙擦鼻，「祝在直播中的朋友，2024年龍年大吉，身體棒棒的，暴美暴富」，並非網傳的「痛哭流涕」。

不過事實上，李亞鵬的確也不好過，去年他世界小姐出身的海哈金喜再婚後，即爆出欠債風波，當時李亞鵬在社群網站發文，表示自己面臨的困難不只是4000萬人民幣這麼簡單，承認現階段是人生最黑暗的時期，也說過去幾年一直在苦撐，去年還裁員200人，至今仍欠不少員工補償金，但也強調：「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。」

李亞鵬被傳在直播中哭窮。（摘自微博）
李亞鵬被傳在直播中哭窮。（摘自微博）

社群網站 投資 裁員

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