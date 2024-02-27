欠1.8億債務 李亞鵬連吃一周外送直播痛哭喊窮求抖內

李亞鵬被傳在直播中哭窮。（摘自微博）

中國男星李亞鵬與天后王菲離婚後，近10年來淡出演藝圈轉型從商，卻因與投資 公司發生財務糾紛，欠債4000萬元人民幣(約550萬美元)，狀況不佳，近日他還透過直播曝光自己已叫了一個禮拜的外賣，甚至鏡頭前痛哭流涕，引發網友熱議。

近日中國網上瘋傳李亞鵬在直播中痛哭，照片中只見他雙手抱頭一臉哭喪，他表示自己還了10多年的債，還哭訴已連續吃了一星期的外賣，據說，當時在看直播的企業家李厚霖，還抖內了一個大火箭給李亞鵬，但這段直播只有照片，卻無相關影片，後來有網友查證後發文，才發現其實是李亞鵬在直播中叫外賣，還被外送員認出，甚至驚訝李亞鵬廚藝好還會叫外賣，李亞鵬邊說邊拿衛生紙擦鼻，「祝在直播中的朋友，2024年龍年大吉，身體棒棒的，暴美暴富」，並非網傳的「痛哭流涕」。