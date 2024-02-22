「甜茶」太紅 2000韓粉瘋狂尖叫 對中文綽號有回應

提摩西夏勒梅岀席「沙丘：第二部」首爾首映會。記者蘇詠智／攝影

萬眾矚目的「沙丘：第二部」台灣將於27日起推出優先場、28日正式上映，亞洲首映會在首爾時代廣舉行，包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒、史戴藍史卡斯加和導演丹尼維勒納夫都受到熱烈歡迎，不過仍以南韓 連3周票房冠軍、至今穩坐2024開年以來賣座第一電影「旺卡」的主角提摩西最令在場影迷尖叫不已。

2024好萊塢影片在南韓的看板巨星莫過於「甜茶」提摩西夏勒梅，先有「旺卡」締造轟動，接著要上映的「沙丘：第二部」可望接棒，他一人就連霸好幾周票房冠軍，全場湧入2000影迷，大家見到他就發出高分貝的尖叫，他不但向死忠的「沙丘親親」（南韓「沙丘」狂粉暱稱）打招呼，也保證：「也許第3集的時候再來。」台灣媒體則大叫他的中文綽號「甜茶」，他一度回頭露出微笑，顯然聽得慬這個可愛的別稱。

女主角辛蒂亞同樣人氣超高，直呼：「這真的太美好了，你們也很美，好開心今晚與你們共度。本集加入助陣的另一英俊小生奧斯汀巴特勒也對韓國影迷的熱情相當感動。因為場面一度混亂，還有迷妹被擠跌倒，所幸很快被扶起，似無大礙。

挾上一集入圍奧斯卡 最佳影片等10項獎、最後6項勝出的威勢，各方對「沙丘：第二部」期待更高，搶先公布的影評幾乎一致叫好，認為動作場面比上一集更多、更大，美學方面的成就令人歎為觀止，更有影評下了如此結論：「明年奧斯卡最佳影片第一個候選者已經出現。」