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「可不結婚」金晨直播否認暗戀 稱白敬亭沒放她鴿子

娛樂新聞組／即時報導
金晨（圖）開直播回應戀情，否認是胡夏暗戀對象。（取材自微博）
金晨（圖）開直播回應戀情，否認是胡夏暗戀對象。（取材自微博）

在和中國男歌手胡夏的戀情傳得沸沸揚揚之後，女星金晨20日微博開直播回應戀情，她疑似否認是胡夏暗戀對象「面都沒見過怎麼暗戀」；還回覆網友彈幕：「我可不結婚、我不結婚，目前不結婚。」這項回應讓兩人的戀情變得更加撲朔迷離。

直播中，金晨強調「暗戀是沒有的事」，此話一出，網友隨即炸鍋。有網友認為金晨這是在否認戀情，質問她「被拍好幾次了，說沒見過？」不過，也有網友表示大家曲解金晨的意思，金晨說的是「那時候又不認識怎麼暗戀」，只是否認是胡夏的暗戀對象，但並未否認和胡夏的戀情。

金晨說，「我覺得我自己生活上面的事情，希望大家可以不用費太多心，就是多關注下作品。我也是希望給我的朋友和家人留一些空間，然後也不想傷害他們。」

而針對金晨的「目前不結婚」說，也有網友解讀：「所以是承認了跟胡夏的戀情，只不過沒有結婚的打算，但話說的那麼滿可不好，留有餘地和分寸才不會被打臉的太狠。」

另外，直播中，金晨也向白敬亭道歉。她說，關於網路上說白敬亭電影首映會遲到的事情為不實言論，不存在白敬亭放她鴿子。不過有網友不認同，說「邀請了..答應了..上了現場流程單..然後說有事就不去了…來不及改流程..你說這不叫放鴿子。這不是間接錘了沒去發表會…白敬亭能不能不要再拉各種人幫你洗啊。」

中國歌手胡夏。（取材自微博）
中國歌手胡夏。（取材自微博）
金晨繼「乘風破浪的姐姐」後人氣急升。（取材自微博）
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