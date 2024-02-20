「可不結婚」金晨直播否認暗戀 稱白敬亭沒放她鴿子

金晨（圖）開直播回應戀情，否認是胡夏暗戀對象。（取材自微博）

在和中國男歌手胡夏的戀情傳得沸沸揚揚之後，女星金晨20日微博 開直播回應戀情，她疑似否認是胡夏暗戀對象「面都沒見過怎麼暗戀」；還回覆網友彈幕：「我可不結婚、我不結婚，目前不結婚。」這項回應讓兩人的戀情變得更加撲朔迷離。

直播中，金晨強調「暗戀是沒有的事」，此話一出，網友隨即炸鍋。有網友認為金晨這是在否認戀情，質問她「被拍好幾次了，說沒見過？」不過，也有網友表示大家曲解金晨的意思，金晨說的是「那時候又不認識怎麼暗戀」，只是否認是胡夏的暗戀對象，但並未否認和胡夏的戀情。

金晨說，「我覺得我自己生活上面的事情，希望大家可以不用費太多心，就是多關注下作品。我也是希望給我的朋友和家人留一些空間，然後也不想傷害他們。」

而針對金晨的「目前不結婚」說，也有網友解讀：「所以是承認了跟胡夏的戀情，只不過沒有結婚的打算，但話說的那麼滿可不好，留有餘地和分寸才不會被打臉的太狠。」