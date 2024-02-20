鄭中基才唱一半 「最帥楊過」衝上台變這樣

鄭中基(中)舉辦演唱會，嘉賓古天樂(左)即興邀請坐在台下的梁詠琪登台合唱。圖／寬宏藝術提供

鄭中基昨晚在香港 紅館完成連6場的「Fragments of Wonder」世界巡演，壓軸嘉賓為人稱「最帥楊過」的古天樂，雙方合唱「男朋友」一曲，因是香港站最終場，古天樂趁機加碼要求，即興邀請台下嘉賓如梁詠琪等人登台，毫無預警的超大彩蛋引發1.2萬名觀眾尖叫連連。

鄭中基跟古天樂年紀相仿，好奇問古天樂「你記得我們怎麼認識的嗎」，古天樂搖了搖頭稱忘記了，鄭中基說是合作香港電影「家有囍事2009」結識，隨後打趣虧說：「古天樂話很少，要跟他做朋友只有一種方法，就是多跟他講話、逗他笑。」代表自己靠著幽默個性跟古成為好友，古天樂大方表示：「這是你的場，你說什麼都對。」

此外，古天樂大讚鄭中基非常敬業，舉例說像是一早6點拍戲，鄭中基會比約定時間還要早起，原因是要消水腫，把握機會反將一軍；鄭中基則說古天樂貴為天王，私下待人親切又沒架子，常常會幫同仁拿東西，遭古天樂吐槽：「如果妳看到女化妝師拿著很多東西，不會幫忙拿嗎？」雙方一來一往鬥嘴逗樂全場。

這是鄭中基出道以來第4度站上香港紅館開唱，6場吸引7.2萬人朝聖，場場爆滿大獲好評，古天樂建議鄭中基既然不擅長跳舞，倒不如憑藉精湛歌藝舉辦「日夜繽紛」主題，建議他下午4點唱到6點，觀眾回家洗完澡、吃完飯再度重返場內迎接深夜場，古天樂說「中間可以小喝一下」，當下似乎發現不該重提往事停頓了1秒，隨即帶開話題。