張信哲杜拜爆喜訊 獲阿聯酋官方授予這尊榮頭銜
人正在阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的「情歌王子」張信哲，被官方授予「AIM文化友好大使」（The AIM Cultural Friendship Ambassador）頭銜，他18日於杜拜應邀會晤AIM全球基金會大會主席達伍德（Dawood Al Shezawi）閣下，張信哲也成為阿聯酋首位亞洲區藝術貢獻人物。
達伍德閣下秉持阿拉伯人好客的精神，還特別招待張信哲與團隊至由歷代酋長舊居改造的一百多年歷史餐廳「Al Khayma Heritage Restaurent」午膳，是相當難得的尊榮體驗。張信哲與眾人首度嘗試阿拉伯式席地用餐，更受邀參觀一旁的清真寺和「謝赫穆罕默德文化理解博物館」，張信哲還體驗了沙漠文化，和阿拉伯獵鷹合影，讓母鷹停留在手上親密接觸，張信哲對鏡頭打趣說：「鄭重介紹這是我的阿拉伯女朋友」，讓大家笑開懷。
而達吾德主席閣下除了授勳之外，更無私贈送張信哲現任杜拜酋長著作「我的構想-My Vision」英文版一書，以及知名阿拉伯跨界藝術家Ahmed Ismail的兩幅畫作，讓張信哲愛不釋手，張信哲表示：「被AIM全球基金會認定為文化大使是極大的榮譽，我對這一榮譽深感謙卑，並將繼續致力於讓我的音樂成為促進理解、團結和跨文化間相互尊重的催化劑。」
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