張信哲杜拜爆喜訊 獲阿聯酋官方授予這尊榮頭銜

張信哲首度嘗試阿拉伯式席地用餐。圖／潮水音樂提供

人正在阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的「情歌王子」張信哲，被官方授予「AIM文化友好大使」（The AIM Cultural Friendship Ambassador）頭銜，他18日於杜拜應邀會晤AIM全球基金會大會主席達伍德（Dawood Al Shezawi）閣下，張信哲也成為阿聯酋首位亞洲區藝術貢獻人物。

達伍德閣下秉持阿拉伯人好客的精神，還特別招待張信哲與團隊至由歷代酋長舊居改造的一百多年歷史餐廳「Al Khayma Heritage Restaurent」午膳，是相當難得的尊榮體驗。張信哲與眾人首度嘗試阿拉伯式席地用餐，更受邀參觀一旁的清真寺和「謝赫穆罕默德文化理解博物館 」，張信哲還體驗了沙漠文化，和阿拉伯獵鷹合影，讓母鷹停留在手上親密接觸，張信哲對鏡頭打趣說：「鄭重介紹這是我的阿拉伯女朋友」，讓大家笑開懷。