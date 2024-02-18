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英國奧斯卡頒發在即 「芭比」瑪格蘿比搶影后成焦點

記者蘇詠智／即時報導
瑪格蘿比（右）和丈夫湯姆艾克雷一起出席英國影藝學院電影獎入圍者派對。（路透）
瑪格蘿比（右）和丈夫湯姆艾克雷一起出席英國影藝學院電影獎入圍者派對。（路透）

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎，美東時間周日下午2時起在倫敦舉行頒獎典禮，13項提名的「奧本海默」被看好大勝，超強氣勢可望持續到奧斯卡金像獎。不過之前幾年奧斯卡帝后的黑馬得主往往先在英國勝出，使得外界對於本屆英國電影獎帝后高度矚目。

英國影藝學院電影獎進入21世紀後愈來愈有「奧斯卡風向球」的地位，近年來最為人津津樂道的包括各方認為奧斯卡影后會是「愛．欺」葛倫克蘿絲與「一個巨星的誕生」女神卡卡纏鬥，他們搶先頒給「真寵」奧莉薇亞柯爾曼，之後奧莉薇亞就在奧斯卡上勝出。

「父親」安東尼霍普金斯擊退已逝的「藍調天后」查德威克鮑斯曼奪奧斯卡影帝，也是之前在英國電影獎上已出現過的情況。然而去年英國人把帝后頒給了「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒、「TÁR塔爾」凱特布蘭琪，兩人稍後在奧斯卡都敗北。

今年帝后競爭都激烈，「奧本海默」席尼墨菲因是愛爾蘭出身又長年在英國發展，比美國代表「滯留生」保羅賈麥提更有機會受到「自家人」青睞；而影后大戰，在美國氣勢高昂的「花月殺手」莉莉葛萊史東竟然沒在英國得到提名，「可憐的東西」艾瑪史東少了個大對手，卻有預測稱「墜惡真相」德國女星珊卓惠勒有機會在英國成為黑馬。

各方最關注的「Barbie芭比」瑪格蘿比，在英國被提名影后，獲獎機率雖不太看好，仍然和老公湯姆艾克雷一起出席入圍者派對，成為焦點。

「之前的我們」韓星劉台午打不進奧斯卡準影帝名單，卻在英國提名了最佳男主角，也是入圍者派對上的亮點之一。至於奧斯卡女配角呼聲極高的「滯留生」達芬喬伊藍道夫也到了英國，各方好奇英國人是否會讓她先在當地獲獎？

南韓男星劉台午因「之前的我們」入圍英國影藝學院電影獎最佳男主角。（路透）
南韓男星劉台午因「之前的我們」入圍英國影藝學院電影獎最佳男主角。（路透）
美國男星保羅賈麥提在英國獲影帝獎的聲勢較不被看好。（路透）
美國男星保羅賈麥提在英國獲影帝獎的聲勢較不被看好。（路透）
達芬喬伊藍道夫強勢角逐最佳女配角。（路透）
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奧斯卡 入圍 奧本海默

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