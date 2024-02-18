前IZ*ONE姜惠元訪台 就是要吃地瓜球「甘願排隊20分鐘」

姜惠元成功裝飾蛋糕。圖／星月文創

以IZ*ONE成員身份出道的姜惠元，首度以個人身分來台舉辦「Hyem’s Diary」見面會，她17日抵台後立刻品嘗了蘿蔔糕、烤鴨、紅豆湯圓、芋頭米粉等美食，甚至還到夜市排隊20分鐘，買到近期深受韓國觀光 客喜愛的地瓜球，更不忘提到今天吃了粉絲們應援的糖葫蘆，笑說除了要帶給大家精彩的見面會，最期待的就是晚餐可以吃到什麼美食。

姜惠元今天一開場就以辣妹合唱團(Spice Girls)的「Wannabe」以及亞莉安娜·格蘭德(Arinana Grande)的「Greedy」揭開序幕，還演唱「Mr.chu」、「What is Love」、「Drama」、「Super shy」等K-pop熱門組。她剛和任時完、李先彬拍完戲戲劇「少年時代」沒多久，透露拍攝期間會避免於移動途中睡覺以防臉部浮腫，笑說含有髒話的台詞更是讓自己輾轉難眠，發生NG時則會以更加活潑、可愛的方式來化解尷尬。

她在見面會上還用自己的照片為主現場製作日記封面，應粉絲要求在卡片上留下唇印，姜惠元並首度挑戰裝飾的蛋糕送給幸運粉絲，在蛋糕放了滿滿草莓、馬卡龍，透露若吃到偷工減料的甜點會不開心，笑說「就是這樣才沒有開店」。