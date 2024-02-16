泰勒絲巡演墨爾本開唱 熱潮席捲澳洲

16日，泰勒絲在墨爾本開唱。（歐新社）

美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）的數千名死忠鐵粉今天湧入墨爾本一座體育場，在她長達兩年的「時代巡迴演唱會」澳洲 首場開唱前幾個小時，搶購演唱會周邊商品。

法新社報導，34歲的巨星泰勒絲今天將為7場澳洲演出揭開序幕，她將先在墨爾本（Melbourne）舉行3場體育館演出，再前往雪梨（Sydney）進行另外4場門票同樣也是售罄的表演。

根據音樂產業刊物Pollstar，帶領歌迷回顧泰勒絲音樂生涯專輯的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）票房已突破10億美元大關，是史上最賣座的巡迴演唱會。

21歲的澳洲粉絲哈里斯（Kendra Harris）表示：「讓我喜歡上她（泰勒絲）的最主要原因應該是她的歌詞，以及這些歌詞讓我在許多不同情況下產生共鳴。」她為了親眼見到她的英雄，已經等待好幾個月。

哈里斯還說：「我也喜歡她跟粉絲交流的方式。她在社群媒體 發布很多內容，並且會在人們的TikTok留言，感覺她真的很瞭解你。」

由於許多粉絲來自海外或其他州，且門票難以取得，飯店集團提供價格高達數千美元的門票加住宿套裝行程。

澳洲的消費者保護機構示警，已有數百名粉絲被騙購買假門票，損失估計達數萬美元。