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泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲在澳洲開唱，沒有碰上堪薩斯城的槍擊事件，卻仍捐款給受害者。（歐新社）
泰勒絲在澳洲開唱，沒有碰上堪薩斯城的槍擊事件，卻仍捐款給受害者。（歐新社）

美式足球「超級盃」今年的贏家、堪薩斯城酋長隊，在獲勝後開心舉行遊行，由於該隊的當家球星之一崔維斯凱爾西，正在和樂壇女王泰勒絲交往，廣大的泰勒絲歌迷都在注意她是否出現在遊行的行列，她卻從頭到尾未露臉，原來已經趕往澳洲墨爾本要舉行演唱會。

歌迷們原本大失所望，沒想到遊行竟然爆發槍擊事件，人已在澳洲的泰勒絲，正好逃過一劫。從當天畫面也看到，槍擊事件發生後，崔維斯火速和母親唐娜一起上了警方的專車，由他們安全護送離場，現場除有20多位傷者外，更有1位44歲的DJ伊麗莎白羅培茲蓋文不幸傷重去世，他的丈夫和兩名子女因此痛失重要的家人。

事件之後在募款網站gofundme上出現了為伊麗莎白羅培茲蓋文的後事來募集籌辦費用的網頁，預計目標是美金7萬5000元，人在墨爾本的泰勒絲，先是捐了5萬美元，幾分鐘之後，再捐了5萬美元，總共捐出10萬美元，使得總募得的款項早就超越預期，目前來到17萬8610美元。

身為一舉一動備受矚目的超級巨星，泰勒絲向來很樂意貢獻自己的力量幫助需要幫助的人，這一回她雖然沒有在堪薩斯城酋長隊的遊行出現，因為跟酋長隊關係密切，也被視為該隊的「自己人」，因此酋長隊的活動上出了大事，她不會置身事外，照樣伸出援手。

崔維斯凱爾西（中）本來開心參加勝利遊行，不料現場爆發槍擊事件後，馬上由警方護送離...
崔維斯凱爾西（中）本來開心參加勝利遊行，不料現場爆發槍擊事件後，馬上由警方護送離開。（路透資料照片）

泰勒絲 澳洲 槍擊

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