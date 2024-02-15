安宰賢離婚4年最想做1事 合體圭賢開自己離婚梗玩笑

安宰賢上張聖圭主持的YouTube節目。(圖／截自YouTube)

南韓 演員安宰賢、具惠善因戲結緣，兩人在2016年結婚成為夫妻，還合體登上綜藝，甜蜜恩愛的模樣深植人心。怎料，兩人在2019年爆出婚變，接著在社群平台上互撕互咬，直到2020年才正式離婚。安宰賢沉寂了一陣子之後，去年帶著新作品《真的出現了！》回歸小螢幕，具惠善也對外表示交了男友，雙方各自前進。

近日，安宰賢與同是《新西遊記》班底的圭賢一同登上張聖圭主持的YouTube 節目《STUDIO WAFFLE》，展開一段遊戲對決。兩人還介紹了自己在《新西遊記》中的綜藝角色，分別是曺酒鬼與新瘋，安宰賢還換上當時的經典殭屍服裝，讓觀眾瞬間陷入回憶殺。

圭賢形容安宰賢是純粹的瘋子，經常語出驚人，在一開始的熱身賽中便展現出來。張聖圭在問接力問答時，安宰賢毫不猶豫回答：「我獨自生活」之後張聖圭問他有沒有想出演的綜藝時，安宰賢也順勢回答了：「我真的很想出演《我獨自生活》。」