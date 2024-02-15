泰勒絲演唱會電影超級彩蛋曝光 榮登Disney+藏新花樣

Disney+宣告泰勒絲演唱會紀錄片「Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)」將會是獨家版本。圖／Disney+提供

34歲樂壇小天后泰勒絲 去年推出演唱會紀錄片「Taylor Swift The Eras Tour」更在全球締造驚人票房，創下全球2.61億美金，這段極高規格的完美聲光表演，將在3月15日在Disney+獨家上線，泰勒絲也已在IG同時公布此事，直呼「棒呆了」，並會首度釋出未公開的表演片段。

泰勒絲去年推出「Taylor Swift The Eras Tour」引爆全球話題，除了未曾公開的表演片段之外，更找來曾打造BTS防彈少年團、「怪奇比莉」等演唱會紀錄片的導演山姆弗倫奇執導，勢必帶給樂迷不一樣的全新視聽饗宴。

因為泰勒絲正與美式足球球星崔維斯凱爾西交往，更接連提升男友參賽的超級盃 收視率，尤其是賽後的「一吻定江山」更在網路上引爆話題。外媒更指出，自從泰勒絲時常出席賽事之後，收看比賽的18至24歲的女性比去年增長了24％之多、12歲至17歲的女性也比去年多了11％，讓廣告商更是受益良多，畢竟相比前幾年的狀況，今年收視率受眾更廣、更多元。