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泰勒絲演唱會電影超級彩蛋曝光 榮登Disney+藏新花樣

記者陳建嘉／即時報導
Disney+宣告泰勒絲演唱會紀錄片「Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)」將會是獨家版本。圖／Disney+提供
Disney+宣告泰勒絲演唱會紀錄片「Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)」將會是獨家版本。圖／Disney+提供

34歲樂壇小天后泰勒絲去年推出演唱會紀錄片「Taylor Swift The Eras Tour」更在全球締造驚人票房，創下全球2.61億美金，這段極高規格的完美聲光表演，將在3月15日在Disney+獨家上線，泰勒絲也已在IG同時公布此事，直呼「棒呆了」，並會首度釋出未公開的表演片段。

泰勒絲去年推出「Taylor Swift The Eras Tour」引爆全球話題，除了未曾公開的表演片段之外，更找來曾打造BTS防彈少年團、「怪奇比莉」等演唱會紀錄片的導演山姆弗倫奇執導，勢必帶給樂迷不一樣的全新視聽饗宴。

因為泰勒絲正與美式足球球星崔維斯凱爾西交往，更接連提升男友參賽的超級盃收視率，尤其是賽後的「一吻定江山」更在網路上引爆話題。外媒更指出，自從泰勒絲時常出席賽事之後，收看比賽的18至24歲的女性比去年增長了24％之多、12歲至17歲的女性也比去年多了11％，讓廣告商更是受益良多，畢竟相比前幾年的狀況，今年收視率受眾更廣、更多元。

泰勒絲近期陸續在東京、新加坡開唱，卻從未到台灣開唱，高雄市長陳其邁曾在西洋情人節這天，貼出黃色小鴨的影片選用泰勒絲的歌曲「Love Story」，讓網友忍不住問「是不是在暗示什麼？」對於大家的期待，陳其邁則是以眼冒愛心的表情圖案回應，讓人好奇泰勒絲是否有望訪台舉辦演唱會？高雄市政府目前尚未有進一步回應，向業界人士詢問，對方則表示「目前沒有聽說，但是樂觀其成」。

泰勒絲(右)在超級盃賽後擁吻拿下冠軍的男友崔維斯凱爾西，引爆話題。（美聯社）
泰勒絲(右)在超級盃賽後擁吻拿下冠軍的男友崔維斯凱爾西，引爆話題。（美聯社）
泰勒絲演唱會創下票房佳績，演唱會電影也即將登上Disney+。(美聯社)
泰勒絲演唱會創下票房佳績，演唱會電影也即將登上Disney+。(美聯社)
泰勒絲演唱會創下票房佳績，演唱會電影也即將登上Disney+。(路透資料照片)
泰勒絲演唱會創下票房佳績，演唱會電影也即將登上Disney+。(路透資料照片)

泰勒絲 新加坡 超級盃

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