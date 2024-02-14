許光漢手牽初戀 平溪放天燈 甜蜜畫面全曝光

許光漢（右）在片中和黑木華在日本放了天燈。(翻滾吧男孩電影有限公司提供)

許光漢 和清原果耶主演愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」，今（14）日近千位觀眾在情人節這天搶先一睹全貌，許多觀眾直到電影字幕都跑完仍坐在影廳裡感動不已：「好久沒看到這種喚起初戀悸動的電影了！」電影裡許光漢所飾演的Jimmy對清原果耶飾演的Ami一見鍾情，2人從初次相遇到一起工作的日常，甜蜜氛圍藏不住，清原果耶透露：「最喜歡Jimmy教Ami中文的戲。」導演藤井道人在現場看了那場戲也認同讚嘆：「好青春喔！」

許光漢的角色設定是個對戀愛很不上手的男孩子，面對清原果耶，第1眼愣住、彷彿時光暫停的反應，其實是導演藤井道人的小巧思，許光漢說：「導演希望我第1眼就愛上她，看到她的臉就覺得『啊這是我的菜』。」但情竇初開的戀愛小白，一舉一動都很青澀又害羞，不管是在天臺的浪漫約會，想慢慢靠近清原果耶的許光漢，卻因為她突然開口說話而嚇得馬上跳開，還是在火車上戴著同副耳機一起聽歌的戲，許光漢竟緊張的把2邊耳機都拿給清原果耶。導演藤井道人看著青春又甜蜜的2人，也忍不住說：「好想談這樣的戀愛啊！」