林熙蕾女兒自封「繁花」小林太 經典台詞神再現

林熙蕾在「繁花」中飾演「林太」，氣勢十足。(取材自微博)

林熙蕾日前受邀出席於紐約公共圖書館舉辦的美國時尚品牌Tory Burch 2024秋冬系列時裝秀，手拿品牌最新款Lee Radziwill雙層迷你手袋，與鄰座以電影「追殺比爾」系列廣為人知的演員鄔瑪舒曼相談甚歡，除了分享時裝秀心得，也交流不少工作和育兒經驗。

紐約出席時裝秀期間剛好正逢農曆春節假期，讓不常在佳節與家人分開的林熙蕾悄悄透露：「剛開始有點不習慣，但又覺得是自己難得的小假期～」，在美國長大的林熙蕾此趟赴美工作，對於一切都熟悉又自在，除了趁空檔請工作團隊吃另類西式團圓飯，也到紐約第五大道附近的咖啡 廳度過午後時光，當天剛好是大年初一，「林太」也笑說：「就當是走春走到紐約來了吧！」，她也去了當地友人推薦的Russ & Daughters麵包店，除了現場享用新鮮出爐的貝果外，更是打包了好幾份想帶回台北與家人分享。

近年鮮少於螢光幕前亮相的女神林熙蕾，自去年底的Netflix影集「此時此刻」攜手林心如 共譜唯美女女戀後，又以今年王家衛首部電視劇「繁花 」、賀歲片「紅毯先生」飾演天王劉德華的太太，重回大眾視野，令久候多時的觀眾與粉絲們又驚又喜。