男神室內抽菸 池昌旭「三達里」幕後花絮被罵翻

池昌旭（藍衣背對鏡頭男），被眼尖網友看出在室內抽電子菸。(取材自theqoo)

南韓 戲劇男神池昌旭，不只動作演出或是詮釋暖男都受到觀眾喜愛，近期和申惠善聯手主演的「歡迎回到三達里」，Netflix 上架後也曾登上最受歡迎Top 10，讓他的人氣居高不下，然而南韓JTBC釋出的幕後拍攝花絮短片，卻驚見演員們在室內排練，池昌旭竟然直接抽起電子菸，有網友將畫面摘錄下來放在theqoo論壇，還在標題上註明他在室內抽菸，很快引起議論，有人批評這行為真的太沒水準，對他大為失望，經紀公司只好出面道歉。

在「歡迎回到三達里」幕後花絮中，穿著藍色上衣、背對著鏡頭的池昌旭，看似低頭抽了一口手裡拿著的東西，隨後將手往旁邊擺才看得出那是電子菸，室內其他演員當下還若無其事繼續排演。有網友認為他是主角，其他人只好忍氣吞聲、不敢抱怨，這樣真的很討厭，還有欣賞他的粉絲，雖然早知他有菸癮，卻沒想到他抽菸不看場合，實在該考量一下旁人觀感，也且菸抽多對身體也不好。