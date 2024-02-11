我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

求輕判遭拒飛撲攻擊法官 慘了…他被控謀殺未遂

「年長且善忘」民主黨能換掉拜登嗎？

男神室內抽菸 池昌旭「三達里」幕後花絮被罵翻

記者蘇詠智／即時報導
池昌旭（藍衣背對鏡頭男），被眼尖網友看出在室內抽電子菸。(取材自theqoo)
池昌旭（藍衣背對鏡頭男），被眼尖網友看出在室內抽電子菸。(取材自theqoo)

南韓戲劇男神池昌旭，不只動作演出或是詮釋暖男都受到觀眾喜愛，近期和申惠善聯手主演的「歡迎回到三達里」，Netflix上架後也曾登上最受歡迎Top 10，讓他的人氣居高不下，然而南韓JTBC釋出的幕後拍攝花絮短片，卻驚見演員們在室內排練，池昌旭竟然直接抽起電子菸，有網友將畫面摘錄下來放在theqoo論壇，還在標題上註明他在室內抽菸，很快引起議論，有人批評這行為真的太沒水準，對他大為失望，經紀公司只好出面道歉。

在「歡迎回到三達里」幕後花絮中，穿著藍色上衣、背對著鏡頭的池昌旭，看似低頭抽了一口手裡拿著的東西，隨後將手往旁邊擺才看得出那是電子菸，室內其他演員當下還若無其事繼續排演。有網友認為他是主角，其他人只好忍氣吞聲、不敢抱怨，這樣真的很討厭，還有欣賞他的粉絲，雖然早知他有菸癮，卻沒想到他抽菸不看場合，實在該考量一下旁人觀感，也且菸抽多對身體也不好。

池昌旭所屬的經紀公司已經道歉，承認他在室內抽電子菸確屬不當的行為，令喜歡「歡迎回到三達里」的觀眾失望，對此深感抱歉，未來不會再犯同樣的錯誤。電視台官方釋出影片卻反而讓男主角招來罵聲，也趕緊把片子刪除。

池昌旭在「歡迎回到三達里」演出受歡迎，卻因排練時的小動作招罵。(取材自JTBC)
池昌旭在「歡迎回到三達里」演出受歡迎，卻因排練時的小動作招罵。(取材自JTBC)

南韓 Netflix

上一則

龍年最新緋聞？柯震東牽手安心亞 短片網路瘋傳

延伸閱讀

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走
全國中學裝感測器 遏止學生吸電子菸

全國中學裝感測器 遏止學生吸電子菸
戲說從頭／拉夫洛扮二戰飛官 先請教性感男神老爸裘德洛

戲說從頭／拉夫洛扮二戰飛官 先請教性感男神老爸裘德洛
青少年抽電子菸 尼古丁影響腦部

青少年抽電子菸 尼古丁影響腦部

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

2024-02-06 20:39

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？