金曲歌王整理父遺物 打開皮夾痛哭…手寫信成護身符

許富凱以敬畏之心細心收拾逝者遺物。圖／何樂音樂提供

金曲歌王許富凱在新歌「雪」MV中飾演遺物整理師，他回想父親去年過世，當時他也親手整理了遺物，找到了送給爸爸的金戒指，現在把它放在床頭邊，而爸爸的手機至今也放在身邊、號碼也沒有停用，偶爾打開手機相簿看看爸爸的照片、紀錄的風景照，印象深刻最深的是爸爸生前一直在使用的皮夾，他打趣說，「是紅色的！難怪錢都留不住，漏財！」

許富凱認為這職業很不簡單：「要去整理逝者遺物需要有很大的勇氣，重點是誠信問題，更要抱著尊敬的心態。」他為角色造型做足功課，構思後戴上運動錶、工作服鞋、水晶手鍊抗磁場充滿穿搭細節，他自嘲：「我是試用期3個月的新手，做事還是有畏懼的菜鳥感。」

他也回憶收拾父親遺物時，打開皮夾他突然蹲在櫃子前崩潰大哭，想到以前都是匯錢給爸爸，如今這個錢包的主人已經不在、僅剩證件還在。他感性說：「遺物都有保留下來，媽媽也不想把那些東西丟掉，留在身邊想念爸爸時可以拿出來看看，特別是爸爸寫給我的信，放在櫃子裡珍藏，出國時也會帶在身邊，就像護身符陪伴給自己安定力量。」

此外，他也談到每次透過拍攝MV嘗試不同角色，許富凱對於這些挑戰非常投入：「拍MV很幸福、一天就可以拍完了，揣摩角色時也可以加入想法，讓角色更像自己。」愛貓成癡的他家裡飼養兩隻可愛毛小孩，這次導演找來貓咪與他共演，首度與貓咪演出他卻相當雀躍，也坦言有一定難度，畢竟無法真的溝通去了解寵物的心裡想法，：「好開心可以和貓演員互動。牠好乖雖然過程會緊張，但我很懂得跟牠玩，對戲時真的很可愛、不時咬我的手套。」

這次拍攝場景讓許富凱相當有感觸，他從小陪著媽媽工作時，得穿梭在不同理髮廳、KTV幫許多姊姊阿姨們做頭髮造型、指甲彩繪，看到劇情大綱、場景設計有海報、復古剪報時記憶湧現，他形容：「這一切充滿年代感，很像小時候那群離鄉工作打拚的阿姨家中，這些景物讓觀眾更能了解這個角色的狀態，拍攝時有幾度覺得辛酸，想到那些阿姨有些不在了、有人是年老得換工作了，她們生活不容易也不簡單，都是為了自己的人生。」