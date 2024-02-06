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修杰楷竟有「第4個女兒」 賈靜雯自認「做了成熟事」

記者杜沛學／台北即時報導
賈靜雯接受時尚雜誌專訪拍攝封面。圖／ELLE提供
賈靜雯接受時尚雜誌專訪拍攝封面。圖／ELLE提供

賈靜雯去年參與中國節目「乘風破浪的姐姐」第4季，讓她在兩岸演藝圈又一翻紅，她接受「ELLE」雜誌訪問時形容：「大家看了也都知道我不是最優秀的那個，但我肯定是最勇敢的那個。」身為演員的她苦笑喊：「唱跳實在太難了。」也自認五音不全，參加節目全是為了想當女兒的榜樣。

但賈靜雯自曝：「我女兒都會說我很幼稚，很不成熟。雖然做了很多很成熟的事，內心還是一個小女生。」老公修杰楷還稱她是「第4個女兒」，她形容：「我一直抓住那個小女生的特質，發現自己與螢幕上的反差。」私下其實很常有「耍白癡、少根筋」的瞬間。

演出「我們與惡的距離」，讓賈靜雯奪得金鐘視后，她也認為這齣劇是自己「成熟一點點」的轉捩點，「可能自己的身份也變多了，我是女兒、是媽媽、是太太、是媳婦，也是一名職業女性」。

雖然現在家庭、事業兩得意，但賈靜雯也曾有過失落和徬徨，演藝與人生路一路跌宕，她坦然面對，「人生本來每個階段都有不同的課題，但我有一個特質，就是面對挑戰只會接受它，挑戰它，不會想逃避」。

賈靜雯坦言自己在演藝圈中親密朋友不多，卻都能和大家相處愉快，「老實說在圈子很久，每次我都說自己是『游牧民族』，跟很多人建立不同的關係」。高圓圓是她可說心裡話的閨密之一，「我們認識了幾十年，是我很珍惜的一份友誼」。

賈靜雯被老公修杰楷當「第4個女兒」。圖／ELLE提供
賈靜雯被老公修杰楷當「第4個女兒」。圖／ELLE提供
賈靜雯被女兒虧幼稚。圖／ELLE提供
賈靜雯被女兒虧幼稚。圖／ELLE提供
梧桐妹(右起)與媽媽賈靜雯、繼父修杰楷(後)及兩個妹妹近日到日本滑雪。圖／截圖自...
梧桐妹(右起)與媽媽賈靜雯、繼父修杰楷(後)及兩個妹妹近日到日本滑雪。圖／截圖自IG

高圓圓

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