梁朝偉相隔10年再角逐金像獎影帝 大方回應現在心情

梁朝偉在「金手指」扮演金融詐騙集團首腦，貢獻反派演出。(龍祥提供)

第42屆香港 金像獎昨日公布入圍 名單，去年在金馬獎大放異彩的港片「白日之下」是最大贏家，共計有16項提名，「年少日記」、「金手指」則緊追在後，各有12項，梁朝偉 以「金手指」的精湛演技挑戰影帝，吳慷仁則透過去年參演港片「但願人長久」角逐最佳男配角。而梁朝偉得知喜訊，直呼「好開心」。

梁朝偉相隔10年再度角逐影帝，這回在「金手指」扮演金融詐騙首腦程一言，難得飾演反派，他受訪時也曾開心直呼這個角色貪婪、狡猾，完全一改他先前的憂鬱扮相，整體拍戲過程都非常好玩，這次再度問鼎影帝，讓他直呼：「好開心可以入圍今年香港電影金像獎的男主角提名，多謝所有投我票的人，也祝賀所有入圍的同業！」在「白日之下」有突破性演出的林保怡，去年就已經提名金馬獎，此次角逐影帝，他則開心表示隔沒幾天就要過年，正在年貨大街採買，「現在就像得獎了一樣開心，先上街買隻雞，先用來謝神還願吧，謝謝大家」。