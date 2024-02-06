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梁朝偉相隔10年再角逐金像獎影帝 大方回應現在心情

記者陳建嘉、黃保慧／即時報導
梁朝偉在「金手指」扮演金融詐騙集團首腦，貢獻反派演出。(龍祥提供)
梁朝偉在「金手指」扮演金融詐騙集團首腦，貢獻反派演出。(龍祥提供)

第42屆香港金像獎昨日公布入圍名單，去年在金馬獎大放異彩的港片「白日之下」是最大贏家，共計有16項提名，「年少日記」、「金手指」則緊追在後，各有12項，梁朝偉以「金手指」的精湛演技挑戰影帝，吳慷仁則透過去年參演港片「但願人長久」角逐最佳男配角。而梁朝偉得知喜訊，直呼「好開心」。

梁朝偉相隔10年再度角逐影帝，這回在「金手指」扮演金融詐騙首腦程一言，難得飾演反派，他受訪時也曾開心直呼這個角色貪婪、狡猾，完全一改他先前的憂鬱扮相，整體拍戲過程都非常好玩，這次再度問鼎影帝，讓他直呼：「好開心可以入圍今年香港電影金像獎的男主角提名，多謝所有投我票的人，也祝賀所有入圍的同業！」在「白日之下」有突破性演出的林保怡，去年就已經提名金馬獎，此次角逐影帝，他則開心表示隔沒幾天就要過年，正在年貨大街採買，「現在就像得獎了一樣開心，先上街買隻雞，先用來謝神還願吧，謝謝大家」。

吳慷仁在「但願人長久」飾演染上毒癮的落魄父親，從年輕演到老，日前還在香港評論協會拿下影帝，此次則是競爭男配角，此外，吳慷仁的封帝作品「富都青年」也闖入最佳亞洲華語電影名單，對上另2部台灣電影「周處除三害」、「關於我和鬼變成家人的那件事」。此外，去年入圍金馬獎的「年少日記」黃梓樂、「白日之下」余香凝也在名單之中。

「年少日記」飾演兄弟的黃梓樂(左)入圍男配角，何珀廉入圍新演員。(光年映畫提供)
「年少日記」飾演兄弟的黃梓樂(左)入圍男配角，何珀廉入圍新演員。(光年映畫提供)
梁朝偉(左)、劉德華主演「金手指」獲得不俗評價。(龍祥提供)
梁朝偉(左)、劉德華主演「金手指」獲得不俗評價。(龍祥提供)
余香凝「白日之下」講述新聞記者勇於揭發養老院惡行的精彩過程。(双喜提供)
余香凝「白日之下」講述新聞記者勇於揭發養老院惡行的精彩過程。(双喜提供)
吳慷仁主演「富都青年」入圍最佳亞洲華語電影獎。(甲上提供)
吳慷仁主演「富都青年」入圍最佳亞洲華語電影獎。(甲上提供)
吳慷仁(右)去年主演港片「但願人長久」入圍香港金像獎最佳男配角獎。(摘自官方臉書...
吳慷仁(右)去年主演港片「但願人長久」入圍香港金像獎最佳男配角獎。(摘自官方臉書)
「白日之下」是香港金像獎入圍最大贏家，共計16項。(双喜提供)
「白日之下」是香港金像獎入圍最大贏家，共計16項。(双喜提供)
梁朝偉以「金手指」再度問鼎香港金像獎影帝。(龍祥提供)
梁朝偉以「金手指」再度問鼎香港金像獎影帝。(龍祥提供)

入圍 梁朝偉 香港

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