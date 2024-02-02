梁靜茹怎麼了？淚灑舞台曝真實心聲：不容易

梁靜茹歌聲動人。圖／天熹娛樂提供

梁靜茹 當空中飛人，這陣子到英、法、紐、澳舉行5場「情歌本格派」海外音樂會，巴黎演出結束隔天她回到台北，把握不到72小時的休息時間，也要和寶貝兒子相聚，隨即再到澳洲工作，梁靜茹笑說：「我不是在唱歌的舞台上，就是在要去唱歌的飛機上。

這5場「情歌本格派」音樂會從倫敦、巴黎，唱到墨爾本、雪梨和奧克蘭 ，倫敦是此行首站，梁靜茹從台北飛行16小時後，團隊時差還沒調過來，休息一天就在溫布利體育館登台。溫布利體育館是她2016年「你的名字是愛情」世界巡演同一個場地，相隔8年再次重返，她百感交集：「終於再度踏上海外的巡演，8年改變了很多人、事、物，不變的是永遠愛音樂的自己，因為熱愛而更完整；謝謝歌迷的等待，覺得很幸福。」

倫敦場一結束，梁靜茹一早搭火車抵達巴黎，生性浪漫的她一直希望可以在美麗的巴黎辦音樂會，此行終於圓夢了；這兩個城市都很冷、溫度很低，巴黎甚至下了雪，梁靜茹抽空夜遊這座城市，在艾菲爾鐵塔與羅浮宮前拍了不少美照：「享用法國的可頌麵包、踏著雪，手和腳都凍僵了，還是要到景點留戀拍照，喜歡用相機記錄自己看到的風景。」