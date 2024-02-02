我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指道指創新高 開年連漲4周…這個社媒巨頭飆漲20%

特許通訊擠下康卡斯特 成為美國有線電視新霸主

梁靜茹怎麼了？淚灑舞台曝真實心聲：不容易

記者梅衍儂／即時報導
梁靜茹歌聲動人。圖／天熹娛樂提供
梁靜茹歌聲動人。圖／天熹娛樂提供

梁靜茹當空中飛人，這陣子到英、法、紐、澳舉行5場「情歌本格派」海外音樂會，巴黎演出結束隔天她回到台北，把握不到72小時的休息時間，也要和寶貝兒子相聚，隨即再到澳洲工作，梁靜茹笑說：「我不是在唱歌的舞台上，就是在要去唱歌的飛機上。

這5場「情歌本格派」音樂會從倫敦、巴黎，唱到墨爾本、雪梨和奧克蘭，倫敦是此行首站，梁靜茹從台北飛行16小時後，團隊時差還沒調過來，休息一天就在溫布利體育館登台。溫布利體育館是她2016年「你的名字是愛情」世界巡演同一個場地，相隔8年再次重返，她百感交集：「終於再度踏上海外的巡演，8年改變了很多人、事、物，不變的是永遠愛音樂的自己，因為熱愛而更完整；謝謝歌迷的等待，覺得很幸福。」

倫敦場一結束，梁靜茹一早搭火車抵達巴黎，生性浪漫的她一直希望可以在美麗的巴黎辦音樂會，此行終於圓夢了；這兩個城市都很冷、溫度很低，巴黎甚至下了雪，梁靜茹抽空夜遊這座城市，在艾菲爾鐵塔與羅浮宮前拍了不少美照：「享用法國的可頌麵包、踏著雪，手和腳都凍僵了，還是要到景點留戀拍照，喜歡用相機記錄自己看到的風景。」

在最後一站奧克蘭，唱到「大人」、「勇氣」，梁靜茹眼淚奪眶而出，她說：「這1個月不停地飛行、在不同城市演唱，每一首歌都顯得特別有感，在海外辦音樂會不容易，非常感謝團隊，每個人都克服自己的疲勞在時差中工作，非常辛苦，因為他們的付出，我才能到這麼多地方唱歌給大家聽，願我們都能繼續擁有愛的力量。」過完年後，她3月將再次展開「當我們談論愛情」澳門、新加坡、馬來西亞等地演出。

梁靜茹馬不停蹄開演唱會，再忙也要回家看看兒子。圖／天熹娛樂提供
梁靜茹馬不停蹄開演唱會，再忙也要回家看看兒子。圖／天熹娛樂提供
梁靜茹疫情過後更加珍惜唱歌。圖／天熹娛樂提供
梁靜茹疫情過後更加珍惜唱歌。圖／天熹娛樂提供

梁靜茹 奧克蘭 新加坡

上一則

「魷魚遊戲2」要來了 孔劉、李秉憲帥戰李政宰

下一則

台辣妻主播還想生 老公竟用這理由拒絕她

延伸閱讀

巴黎奧運前強遷遊民 法國最高人權機構宣布要查

巴黎奧運前強遷遊民 法國最高人權機構宣布要查
盛桃盼In-N-Out留在屋崙 允諾增派巡邏人員

盛桃盼In-N-Out留在屋崙 允諾增派巡邏人員
2/18普羅科菲耶夫的「彼得與狼」音樂會

2/18普羅科菲耶夫的「彼得與狼」音樂會
沙加緬度爭取成為A's臨時主場 傳有2025可能「著陸點」

沙加緬度爭取成為A's臨時主場 傳有2025可能「著陸點」

熱門新聞

王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
在最後合照環節時，碧姬馬克宏首先與她擁抱，最後更直接把她拉到正中央，十分愛護Lisa。(截取自噓新聞影片)

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

2024-01-27 09:35

超人氣

更多 >
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」