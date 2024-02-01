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Jisoo電影開拍Rosé搶送咖啡車 對比4年前1細節超暖

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/sooyaaa__/' target=_blank>instagram</a>
圖／擷自instagram

南韓人氣女團BLACKPINK去年年底宣布單飛不解散，僅和YG娛樂簽屬團體約，Jennie正式成立個人工作室「ODDATELIER」，Jisoo則專心朝演員事業發展。日前她確定加入人氣漫改電影《全知讀者視角》並開拍，隊友Rosé在第一時間送上應援咖啡車，Jisoo也開心拍下認證照，好感情不言而喻。

Jisoo去年八月傳出將與《地獄公使》朴正民主演殭屍劇《流感Influenza》，近日則加入人氣漫改電影《全知讀者視角》劇組，卡司包括雙男主安孝燮、李敏鎬、NANA、蔡秀彬、鄭星一、朴浩山、申承浩等人，陣容十分豪華。

Jisoo也在昨（31）天於IG分享隊友Rosé送上的應援咖啡車，Rosé在橫幅中寫道：「請照顧好我的智秀歐逆」、「《全知讀者視角》加油」、「給在寒冷的天氣中拍攝《全知讀者視角》的工作人員加油」、「享受美食 Fighting」，選的照片還是Jisoo獨自拍攝Solo歌曲〈Flower〉時拍的合照。

Jisoo也在認證照中回應：「託我親愛的彩松鼠的福，可靠的拍攝，《全知讀者視角》加油。」

事實上四年前Jisoo拍攝《雪降花》時人生首次收到的應援咖啡車就是Rosé送的，Jisoo當時還開心分享：「我人生中的第一部咖啡車的主人公是朴Rosé」，而Rosé也在橫幅用「請多多照顧我們智秀」作為標語，四年過去閨蜜好感情依舊。

咖啡 流感 南韓

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