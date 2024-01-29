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不倫劈腿不夠看 張娜拉新劇下猛藥「性侵生女還失憶」

記者李姿瑩／台北即時報導
張娜拉和孫浩俊原本是模範夫妻。(Hami Video提供)
張娜拉和孫浩俊原本是模範夫妻。(Hami Video提供)

張娜拉、孫浩俊主演的韓國心理驚悚劇「我的Happy Ending」大搞不倫與背叛，復仇戲碼正要展開，劇情反轉再反轉，引起網友熱議，堪稱本季必看復仇劇，其中一幕張娜拉失去摯愛的崩潰表情，更是被獲讚「演技大爆發」。

「我的Happy Ending」講述生活家具公司CEO徐才媛（張娜拉飾演），同時也是百萬追蹤網紅，是個性冷靜、充滿野心的女人。丈夫許純永（孫浩俊飾演）身兼接案設計師與產業設計科教授，總是以家庭為優先，然而兩人看似美滿家庭的背後卻暗潮洶湧，是一部描述追求成功的女子遭到信任之人背叛，驚人真相逐漸浮出檯面的人性心理驚悚劇。

劇情進展至揭曉純永背叛老婆的原因，起初接到匿名郵件告知女兒並不是他親生，並附上一張才媛被男人攙扶進房間的偷拍照，他因而偷偷做了DNA鑑定，確認深愛的女兒竟然與他沒有血緣關係，衝擊真相讓他決定展開報復，故意偷吃老婆閨蜜，揪心對才媛說：「活在地獄裡的感受，現在輪到你了」，然而恐怖的是，才媛也是這時才知道女兒生父另有他人。

才媛中學開始因躁鬱症長期服用藥物，她崩潰回憶，當年家具品牌首次上市舉辦酒會，因為應酬被灌酒，加上藥物催化，當天她醉到不省人事，隔天醒來她已經回到飯店房間。因最後一通電話是撥給老公，她以為前晚送她回房的是純永，從來沒有懷疑另有他人，疑被性侵生女。

純永為了確認女兒生父，便開始一一調查7年前參加酒會的每一位男賓客，藉故接近並取得DNA做鑑定，最後找到犯人，竟跟外遇對象昀昣有關，對方正是昀昣愛情長跑的前男友，對方有強暴前科，純永找到對方憤而出手爆打一頓！而才媛因為過度悲傷，竟出現記憶喪失現象，揪心劇情讓收視率飆至近3%，刷新播出以來自身新高。

不過最新劇情急轉直下，純永發現老婆才是受害人，更因為才媛失憶，希望和老婆重修舊好，才媛也決定相信老公。眼看感情即將修復，才媛一覺醒來，警察卻登門抓人，「徐才媛，我們以殺害許純永的嫌疑逮捕你」。

意外的是，「我的Happy Ending」才播到一半，男主角孫俊浩居然領便當，張娜拉演出的才媛在路邊哭到心碎的一幕讓網友看哭，「光看都能感覺到心好痛」、「才剛剛要和好的說...」、「會不會其實沒有死？」、「對編劇祈禱純永回來吧！」來不及消化喪夫之痛，才媛因被認定精神有問題，突然被要求進入精神病院治療，後續預告中，才媛即將重新回歸，親手展開復仇計畫。

張娜拉痛哭演技精湛。(Hami Video提供)
張娜拉痛哭演技精湛。(Hami Video提供)
張娜拉變成殺夫嫌疑犯。(Hami Video提供)
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