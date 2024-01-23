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「圓潤」李湘與李維嘉現身直播間 網：夢回快樂大本營

娛樂新聞組／即時報導
李湘（中）退休不到半年，與李維嘉（右）現身直播間。（取材自微博）
李湘（中）退休不到半年，與李維嘉（右）現身直播間。（取材自微博）

去年8月才高調發文宣布退休的娛樂圈資深主持人李湘，不到半年竞與李維嘉現身直播間，「李湘宣布退休後又復工」迅速在社交平台上引發熱議，兩人默契不減、互相調侃的歡樂氣氛，讓網友們紛紛表示「夢回『快樂大本營』」。

綜合媒體報導，直播中，李湘一身紅色穿搭氣場十足，身材圓潤不少、似乎有雙下巴，和維嘉兩人互相調侃，彷彿回到當年在「快本」舞台上。當李湘提到自己最喜歡的花是玫瑰花時，維嘉幽默地補刀：「肯定是期待愛情，」李湘則機智回應：「你真是哪壺不開提哪壺啊！」這一幕讓網友們捧腹大笑，紛紛留言表示：「太歡樂了，這就是我們想要的『快本』味道！」

隨後有網友發現李湘在某二手平台開通社交帳號，並認證為知名時尚領域達人。有網友點讚：「挺好的啊，李湘的主持能力還是沒得說的，絕對是可以挑大樑的」，也有人質疑：「沒賺夠嗎？還是」、「她花錢如流水，這種情況要真的停下來不賺錢是很難維持高品質的生活」。

去年8 月31日，李湘發文回應工作狀態，表示自己已退休，未來將照顧好孩子和父母。對此，許多網友表示「 慕了」，「 我也想47 歲就退休」。根據中新經緯先前報導，天眼查App 顯示，李湘名下關聯近20 家企業，其中7 家為存續狀態，版圖涉及投資、影業。

李湘（中）退休不到半年，身材圓潤不少。（取材自微博）
李湘（中）退休不到半年，身材圓潤不少。（取材自微博）

退休 投資 復工

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