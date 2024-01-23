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「寧在寶馬裡哭」中國拜金女星閃婚半年落如此下場

記者林宸誼／即時報導
曾在中國婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自己在閃婚後半年被家暴7次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。極目新聞
曾在中國婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自己在閃婚後半年被家暴7次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。極目新聞

曾在中國婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自己在閃婚後半年被家暴7次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。

極目新聞報導，馬諾18日發微博稱，她於2023年1月31日與丈夫劉先生結婚，婚後半年內被家暴7次，9月在派出所民警建議下返回戶口所在地北京，並訴請離婚。

馬諾還指出，等待離婚開庭期間，由於受到男方持續的跟蹤、威脅、騷擾，同時對她進行網路造謠、侮辱與誹謗，她拿到了法院裁定的人身保護令，人身安全得以保障。

馬諾的丈夫於2023年10月爆料，二人因孩子撫養問題產生分歧，他給馬諾轉款人民幣27.4萬元後被拉黑。華商報嘗試聯繫馬諾的母親，她以簡訊回復稱：「我們堅決支持女兒離婚，離開這個半年家暴7次，欠債花光女兒積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

馬諾此次發聲，同時在微博上發出了蓋有上海市楊浦區人民法院公章的人身保護令截圖，以及大量聊天記錄、轉帳記錄截圖，證明丈夫對她有家暴和造謠誹謗的行為。

她還專門作出了澄清聲明，表示自己不存在騙婚騙房等行為，丈夫在網上控訴她拿走的人民幣27萬元，大部分是她賣掉婚前房子幫丈夫還債的剩餘房款。她稱婚後自己承擔了大部分家庭開銷，包括還債在內，共計轉給劉先生人民幣人民幣160萬元。

馬諾於2010年參加江蘇衛視相親節目「非誠勿擾」，因為「寧願坐在BMW車裡哭，也不願意坐在自行車上笑」言論引發爭議而走紅，之後開始了自己的演藝事業，曾出演微電影「小女孩」、喜劇片「肚爸爸生子記」、都市喜劇「《妖精別走第二季」等影視作品，並發行個人音樂專輯等。

家暴 微博

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