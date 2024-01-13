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無法忍受丈夫出軌 「黑天鵝」娜塔莉波曼傳決定離婚

記者蘇詠智／即時報導
娜塔莉波曼（右）與班傑明米皮的婚姻被認為快走到盡頭。（路透資料照片）
娜塔莉波曼（右）與班傑明米皮的婚姻被認為快走到盡頭。（路透資料照片）

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）與芭蕾舞者丈夫班傑明米皮（Benjamin Millepied），11年的婚姻由於班傑明和年輕女環保人士卡蜜兒艾蒂安（Camille Etienne）的外遇戀情受到打擊，她經過大半年的療傷之後，似已決定離婚。

娜塔莉波曼與班傑明米皮是因為合作「黑天鵝」（Black Swan）而結緣，片中娜塔莉扮演面對沈重壓力的頂尖舞者，而班傑明除了擔任片子編舞之外，也客串飾演舞劇裡的王子，就這樣與娜塔莉擦出愛的火花，兩人婚後生了一兒一女。不過班傑明外遇20多歲的卡蜜兒，甚至娜塔莉知情後也無法立刻下定決心，去年5月參加坎城影展活動時，班傑明偶爾還會出現在她身邊，外界一度猜測兩人仍想為婚姻做努力。只是班傑明拋不下卡蜜兒，被狗仔拍到還和卡蜜兒有來往。

去年8月娜塔莉已被發現未戴婚戒，近日受訪時更提到與一雙子女住在巴黎，完全沒有提到班傑明。根據英國「每日郵報」報導，班傑明常在美國工作，和娜塔莉已經分居，離婚應已成定局，雖然至今雙方都還沒有人正式提出申請，想要破鏡重圓是不太可能。娜塔莉之前花了時間在整理心情，療傷止痛，儘管班傑明也曾經想挽回她，卻無法讓她忘掉遭到背叛的心痛，因此現在兩人只在研究如何能夠在分手之後一起照顧好孩子，不要讓他們因父母離異而受到影響。

奧斯卡 坎城影展

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