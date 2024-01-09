馬思純新劇秀英文台詞「兩年終於拍戲」上熱搜

馬思純在電視劇「偵察英雄」。（取材自微博）

戰爭題材劇「偵察英雄」9日起在浙江衛視中國藍劇場播出，馬思純發文宣傳，稱這是自己「585天後再一次走進片場」，立馬上了熱搜。

戰爭題材劇「偵察英雄」講述誌願軍某師偵察部隊在羅晉飾演的偵察高高長梁辰的帶領下，付出了巨大的犧牲，多次圓滿完成上級交給的偵察、營救、奇襲等艱巨任務。這是羅晉時隔九年再演戰爭片，以偵察兵視角縱觀戰場全局；馬思純首次參演戰爭片，飾演做對敵廣播的播音員文婕，這次她不僅展現了自己的中文台詞功底，就連英文台詞也令人驚喜。

馬思純發文稱，這是自己兩年後的第一次進組，在劇中飾演的文婕一角，給了她很多力量，粉絲留言：「恭喜復出」、「恭喜呀，姐姐努力搞事業」。

馬思純2016年和周冬雨憑電影「七月與安生」奪金馬影后，人氣跟聲勢因此暴漲，不過近年來深陷憂鬱症 所苦，導致身體發胖浮腫，一度停工休養，引起粉絲們的擔憂。近來她調養得宜，身心皆恢復，去年底戴口罩 搭地鐵 去看五月天演唱會被網友巧遇，一頭短髮、輕裝打扮得她，被網友形容「眼睛好亮好好看」，網友見照片都紛紛留言「狀態又回來了真好」、「口罩都遮不住的漂亮」。