想秀性感卻反效果？艾瑪史東被酸：只更突顯平胸

藍尼克拉維茲又一次沒有穿上襯衫，仍然獲得時尚評論家的讚賞。（美聯社）

第81屆金球獎 頒獎典禮風光落幕，收視人數比去年成長快一半，達到940萬，成績還算不錯。然而出席盛會的男女紅星各自造型，卻並未令著名節目「時尚警察」固定班底之一梅莉莎瑞佛斯都滿意，她認為泰勒絲 和海倫米蘭令人眼睛一亮，影后得主艾瑪史東的深Ｖ禮服卻適得其反，更加突顯身材的不足。

梅莉莎瑞佛斯在「時尚警察」中與母親瓊恩及其他班底，針對好萊塢各大小場合的明星穿著作出評論，有時幽默有時尖刻，成為招牌特色。她對於本屆金球獎的紅毯服裝整體評語是「大致上不差，卻還不到非常好」，有很多人穿薄紗，很多人戴大型珠寶配飾，也有很多人選擇深Ｖ、露出大片胸口。

在一片的黑白灰之中，身穿亮綠色禮服的泰勒絲，以及一襲紫色服裝的海倫米蘭，抓住她的目光，兩人的打扮都非常出色。而若是傳統的黑色禮服要穿得高分，莫過於「黑豹女王」安琪拉貝瑟，從服裝、珠寶配飾到髮型無一不完美，她的氣場更大大加分。

同樣是黑色禮服，曾是金球獎影后的「控制」女主角羅莎蒙派克，卻讓梅莉莎瑞佛斯直呼「看不懂」，尤其是造型奇特的面紗。蘿莎蒙因在耶誕假期滑雪受傷，雖然臉部的傷口已復原，還是戴了面紗來保護臉，由於設計太詭異，成了今年金球紅毯的「驚」典。

第2度拿下金球影后的艾瑪史東，雖然是典禮焦點，梅莉莎卻說道：「我是她的大影迷，可是她的禮服一點都沒加分，尤其是上半身的深Ｖ更顯得她平胸。」她認為艾瑪史東選擇這套禮服，並沒有很適合自己的體態，只有服裝的材質和艾瑪的化妝、髮型讓梅莉莎覺得很美。