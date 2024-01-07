楊紫瓊影集兩樣情 「西遊」bye 「孫家兄弟」紅到非洲

楊紫瓊最近推出的兩齣影集面臨冷熱不同反應。（美聯社資料照片）

楊紫瓊 在成為史上首位亞裔奧斯卡影后之後，在不同平台推出兩齣影集卻面臨兩極反應：Netflix「孫家兄弟」甫推出就於全球73個地區打進節目類收視Top 10；Disney +「西遊ABC」卻已宣告不會再續下一季，除非有別的平台願意接手，劇中飾演孫悟空的吳彥祖都已在社群網站 上發文直呼遺憾。

「孫家兄弟」描述台灣黑幫殺手因為父親被暗殺、不得不到洛杉磯保護已疏遠多年的母親和對家族背景一無所悉的弟弟，對台灣觀眾來說當然有特別的吸引力，推出不久就在Netflix節目類排行榜拿下第3名。

影片來源：YouTube Netflix Asia

難得的是，該劇在美國、澳洲、德國、肯亞等地都上了Top 10，歐、美、非、大洋洲觀眾跟亞洲一樣捧場，而位於加勒比海的巴哈馬、牙買加、千里達及托巴哥，此劇更高居節目類亞軍，迴響頗熱烈。

除了楊紫瓊和戲裡的兩個兒子錢裕揚、李松璞表現吸睛，台灣觀眾更驚喜的是資深演員寇世勳扮演黑幫家族的父親，與楊紫瓊的搭配充滿新鮮感。

改編自漫畫的「西遊ABC」無論題材或卡司組合也頗具話題，楊紫瓊、吳彥祖突破過去形象扮演觀音與孫悟空，令人耳目一新。可惜美國華裔觀眾對該劇的評價不差、劇評人也給了很好的分數，卻沒有達到Disney+期待的成果，目前確定不會再續訂，正探詢其他平台購入、接手的打算，要是乏人問津，就會正式畫下句點。

吳彥祖在社群網站上寫道：「我的演藝事業幾乎都在電影，大部分時間我避免接拍電視影集的原因之一，就是不知道還能不能再續下一季的焦慮，這情況曾經發生在『荒原』、『西方極樂園』，現在『西遊ABC』也碰上了，我真的很期待再跟這群人們會合、再次共創特別的內容，可惜看來不是我們能夠掌控的。」