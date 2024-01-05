萬芳唱一半突然拉「金曲歌王」上台 全場瘋電臀

萬芳扮成花仙子，帶給歌迷溫暖。（記者沈昱嘉／攝影）

陽光照耀的地方就暖了，萬芳開春開唱，今（5）日在新北市Zepp New Taipei用聲音撫慰人心，這是她從台東一路唱到高雄、回到台北的演出，她開場如同陽光中的花仙子，一身植物打造的白色洋裝，仙氣飄飄，帶給歌迷溫暖的一晚。

布幕緩緩掀起，萬芳輕輕吟唱「慢火車」，穿著白桔梗、玫瑰、細藤等打造的服飾登場，她原本是想送自己一束花，後來索性把花穿上身，她為此親自手繪設計圖、與花藝師反覆討論溝通，直到昨晚深夜趕工完成。

她笑說：「我想大家都覺得我是瘋子，但我覺得人生本來就沒有任何的限制和框架，因為很想送自己一束花，那不如把花穿在自己身上 。」溫婉動人的歌聲是她的標誌，昨有90年代經典抒情回憶殺「碧海情天」、「我記得你眼裡的依戀」、「就值得了愛」、「割愛」，也有「伍佰組曲」限定彩蛋，用「愛情限時批」破題，一連飆唱「算了吧」、「你今天怎麼說」、「不確定」、「夜照亮了夜」，有別於她一貫的文青風格，徹底釋放搖滾魂。

許富凱坐在台下聆聽，被萬芳突然點名拉上台，他一上台直呼：「哎唷喂呀！血糖有點降低！」2人擁有好交情，唱過KTV、吃火鍋。萬芳邀約能否一起合唱「愛情限時批」，富凱笑回：「我的榮幸啊！」萬芳陶醉搖擺，被許富凱稱讚「電動馬達很有力」。