五月天阿信超狂 王傑、費玉清都來了 他讚25年唱最好

五月天阿信(左起)、怪獸、石頭互虧總是逗樂全場。圖／相信音樂提供

五月天今晚在台中洲際棒球場舉辦第2場「回到那一天」25周年巡演，來到招牌的點歌橋段，五月天發現觀眾席有對中年夫妻，一問得知是女兒買票招待爸媽朝聖，結果爸爸說「那蹦蹦蹦我聽不懂」，於是五月天貼心地獻唱費玉清的經典歌曲「一剪梅」，爸爸瞬間非常興奮、瘋狂拍手，五月天忍不住虧說「這爸爸超開心的」，再度加碼即興帶來舞曲版「一剪梅」。

阿信唱完之後，瑪莎直讚：「組團25年，（阿信）這首歌唱最好，不用字幕從頭唱到尾。」更透露第2好就是王傑的歌曲「一場遊戲一場夢」，阿信相當配合，帶來一段的「一場遊戲一場夢」，同樣不用歌詞順利過關。

隨後他們相中1名自備充氣骰子的粉絲，6面分別寫了6首歌曲，一看到其中有「別惹我」，阿信笑嘆「會爛光光」，結果命中注定真的骰中「別惹我」，怪獸直接撲向骰子試圖挽救，一路滾到延伸舞台邊緣，讓人心跳漏了一拍，阿信見狀也笑到跪地，眾人直喊剛剛骰子撞到石頭所以不算數，重骰之後決定獻唱「心中無別人」。