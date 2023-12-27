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台女星遛狗重摔 下顎骨裂驚爆臉變形…拋養老計畫

記者林士傑／即時報導
謝金晶坦言因摔傷留下臉變形的後遺症。記者李政龍／攝影
謝金晶坦言因摔傷留下臉變形的後遺症。記者李政龍／攝影

出道9年的謝金晶推出第9張專輯「搶頭香」，喊話要在演藝圈長長久久，打算唱到變老「希望粉絲一直喜歡我」。然而她年初遛狗不慎摔傷，導致下顎骨裂，雖已康復卻留有後遺症，最慘的是漂亮臉蛋變形，她說：「合作多年的攝影師也有發現，我現在笑的時候會使不上力，可能神經也有受傷。」

除了下巴的後遺症，她之前因參與國標舞節目，賣力練習傷及骨盆，休息半年左右以為狀況OK，同時間收到節目的國標舞邀約，重新練習不到1個月又出事，「可能因為國標有很多轉動的舞步，一跳骨盆就會痛，不跳就沒事。」幸而跳一般的流行舞步不受影響，她才能在新專輯「搶頭香」一展舞技。

適逢尾牙季還有選舉場，她的演出邀約不斷，面對天氣驟變只能好好保護生財工具，「記得有次從新加坡回來得了A流，休息1天立即上工，當下唱完第1首歌立刻向大家道歉說重感冒，邀約台下觀眾一起唱，那晚是出道以來狀況最差的一次。」

而38歲的她單身許久，每每現身總會被關心感情進度，她表示受周遭朋友影響，目前認為最重要的是自己要過得開心，早早就安排好養老計畫。她跟抱持不生主義的閨密達成共識，打算年邁後買下1棟漂亮的透天別墅，並要裝設電梯、聘請傭人，一起住在裡面養老，她說：「入住前提是沒有小孩，大家互相有個照應。」

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