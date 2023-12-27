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李善均離世震驚演藝圈 鄭雨盛、朴敏英活動緊急取消

記者陳建嘉／即時報導
李善均在「寄生上流」飾演富爸爸，演技獲得國際影展一致好評。圖／Catchplay提供
李善均在「寄生上流」飾演富爸爸，演技獲得國際影展一致好評。圖／Catchplay提供

李善均因為涉毒，多次被警方約談調查，卻在昨日輕生離世，引起南韓演藝圈巨大震盪，包括朴敏英、鄭雨盛等活動都被取消。李善均年初推出的韓劇「權貴復仇」原本預計會在29日參加「SBS演技大賞」，劇組也表示可能會調整出席人員名單。

朴敏英主演復仇劇「和我老公結婚吧」本來已確定將於昨日下午舉辦發布會，臨時宣布延期至1月1日，電視台tvN更解釋，「演藝圈有突然傳來的消息（指李善均輕生），因此決定變更日程」。鄭雨盛主演史詩電影「12.12：首爾之春」近期締造亮眼票房，主要演員的舞台問候活動也暫時取消。

李善均(中)被警方多次偵訊，曾在媒體面前向社會大眾公開道歉。(歐新社資料照片)
李善均(中)被警方多次偵訊，曾在媒體面前向社會大眾公開道歉。(歐新社資料照片)

即將到來的年度盛事「2023 SBS演技大賞」，李善均演出的「權貴復仇」亦有參賽，不過劇組目前僅表示演出人員可能會調整出席，暫時未定。

李善均尚待上映的電影遺作，包括與朱智勛合作的「寂噤計畫」，以及與曹政奭合拍的「幸福之國」（暫譯），先前檔期受到涉毒事件影響而未定，近期是否可能定檔，也讓網友相當好奇。

李善均輕生離世，不只在亞洲引起激烈討論，就連歐美媒體包括「BBC」、「CNN」以及「綜藝報」皆大幅度報導，由於他主演「寄生上流」曾闖入世界各大影展，該片不僅獲得美國演員工會最佳整體演出獎，更拿下奧斯卡4座大獎，讓外媒在報導時，皆標註李善均是「奧斯卡獲獎電影的韓國男星」。

李善均(右一)曾以「寄生上流」征戰歐美各大影展，並以該片拿下美國演員工會最佳整體...
李善均(右一)曾以「寄生上流」征戰歐美各大影展，並以該片拿下美國演員工會最佳整體演出獎。(路透資料照片)

除了在「寄生上流」飾演資產驚人的企業社長朴東益而聞名，他也曾演出Apple TV+首部韓劇「DR. BRAIN」，因為獨特的低沉嗓音以及精湛的演技實力，在歐美也有許多粉絲。

李善均 奧斯卡 韓劇

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