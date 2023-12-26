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遭控涉毒 韓演員李善均請求警方對證人測謊

中央社首爾26日專電
李善均(中)提交意見書，請求警方對自己及指控他吸毒的證人實施測謊，確認證詞真實性。。(歐新社)
李善均(中)提交意見書，請求警方對自己及指控他吸毒的證人實施測謊，確認證詞真實性。。(歐新社)

南韓演員李善均涉嫌使用毒品，在藥檢結果皆為陰性的狀況下，李善均今天提交意見書，請求警方對自己及指控他吸毒的證人實施測謊，確認證詞真實性。

韓聯社報導，李善均今天透過律師提交意見書，指出目前指控他吸毒的證據只有來自娛樂場所職員A女的陳述，請求仁川警察廳毒品犯罪搜查部門對自己及A女進行測謊，以確認陳述內容的真實性。

李善均先前接受警方調查時曾表示，他是受到A女欺騙，在不知情狀況下使用毒品。不過，李善均的辯護律師今天向韓聯社說明，警方先前3次採用的調查方式事實上為「對質型調查」，也就是以「對方的說法是這樣，你的意見如何」的方式進行審問。

在這種審問方式下，李善均在第2次及第3次應訊時，皆表示A女給了他安眠藥，聲稱是她拿到的處方藥，李善均並不知道那其實是毒品。

律師指出，若A女所言屬實，國立科學搜查研究院對李善均毛髮進行的精密檢測結果應為陽性，但結果卻是陰性，讓李善均感到相當冤枉，才會要求與A女一起接受測謊。

此外，李善均方也對警方至今對他的公開傳喚調查表示困擾，希望之後能改為不公開傳喚。

根據A女陳述，李善均涉嫌在A女家中多次使用大麻及K他命；李善均方否認此事，並反控A女等2人對他脅迫敲詐3億5000萬韓元（約3萬8349美元）。

毒品 檢測 大麻

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