和關曉彤「6年結了5次婚」… 鹿晗霸氣斥平台：謠言放大機

關曉彤和鹿晗的戀情受到全網關注。(取材自微博)

大陸男星鹿晗 自從2017年官宣與小七歲的女星關曉彤交往後，兩人一舉一動成為媒體關注焦點。交往六年來，兩人「祕婚」傳聞不斷，近日，又有八卦媒體爆料兩人在關曉彤生日時已領證結婚。對此，鹿晗工作室表示為不實資訊，還痛斥平台與媒體不要成為謠言放大機。

有自媒體不久前才爆料鹿晗和關曉彤感情出狀況，兩人正在吵架，近日知名狗仔「劉大錘」也在直播中暗示「G姓女星」和「L姓男星」秘密領證，還說G姓女星曾要求男方投資 家人事業，男方卻不願意，小倆口因此爆發爭吵。網友據此猜測可能是鹿晗與關曉彤，而「鹿晗關曉彤領證」關鍵字也隨之衝上熱搜。

其實，鹿晗與關曉彤交往以來不時傳出結婚消息，2019年、2021年、2022年以及今年都曾多次傳出過婚訊，但皆被澄清，而這次已經是兩人第5次傳出結婚消息。

對於交往6年「結5次婚」，有不少網友喊話狗仔，能不能放了鹿晗，「三天三熱搜，全是口頭聽說，我都氣笑了」，還有人說，「一年365天，鹿晗有100天被分手100天被領證100天被結婚，剩下65天被罵」。