我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱利安尼申請破產 無力支付1.48億訴訟賠償

60歲以上 最需要這一類食物

元旦情侶是他們？「最強狗仔」D社透露線索 網友震驚

編輯蔡欣妤／即時報導
玄彬(右)跟孫藝珍當年是D社爆料的元旦情侶。 (圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/yejinhand/' target=_blank>instagram</a>)
玄彬(右)跟孫藝珍當年是D社爆料的元旦情侶。 (圖／擷自instagram)

1月1日本是許多人迎接新的一年的日子，除了向過去一年道別之外，對自己也有更多期許跟目標。不過對於平時喜愛追星的粉絲卻是另一場考驗，有「南韓最強狗仔」封號的D社（Dispatch）過去曾選在這一天公布不為人知的偶像間的戀愛，包括Jennie跟GD、玄彬跟孫藝珍等人。年末將至，D社也在近日透露即將公開的情侶線索，很快在網上引起粉絲熱議。

南韓知名論壇Instiz上昨日有不少網友在討論D社透露的元旦情侶特徵，據傳是二代偶像與四代偶像的結合。線索指出男方曾是二代男團當紅偶像，目前以演員身分持續活躍在演藝圈，女方則是四代女團偶像。消息曝光後許多網友都感到震驚，質疑年紀差距是否會太大，二代團年紀約在30歲以上近40歲，而四代女團有些僅20歲出頭，年紀至少會差一輪。

對於D社給出的2大線索，網友們也集思廣益猜測今年的元旦情侶是誰。其中有網友點名2PM俊昊、INFINITE的L、Hoya、成烈、ZE:A的任時完、朴炯植、金桐俊、MBLAQ的李準、B1A4振永、Highlight尹斗俊等人。女方比較難猜測，不過網友普遍希望是已經成年的藝人。

南韓 日本

上一則

楊丞琳偕李榮浩捐7萬美元賑災仍被黑 粉絲促提告

下一則

沈玉琳砸192萬美元買第5間房「房貸沒放心上」

延伸閱讀

任時完偶包盡失 笑稱適合演魯蛇

任時完偶包盡失 笑稱適合演魯蛇
昔偶像25歲當爸 吐心聲：若重來不會這麼早生

昔偶像25歲當爸 吐心聲：若重來不會這麼早生
NBA／將與偶像詹姆斯爭冠 哈利伯頓：就像故事來到結局

NBA／將與偶像詹姆斯爭冠 哈利伯頓：就像故事來到結局
NBA／唐西奇當爸了 愛女誕生 偶像詹姆斯留言祝福

NBA／唐西奇當爸了 愛女誕生 偶像詹姆斯留言祝福

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
大老闆長子早逝又喪妻 住養老院驚覺存款快被次子花光

大老闆長子早逝又喪妻 住養老院驚覺存款快被次子花光
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院
華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢
藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」
科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻