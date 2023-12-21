元旦情侶是他們？「最強狗仔」D社透露線索 網友震驚

1月1日本 是許多人迎接新的一年的日子，除了向過去一年道別之外，對自己也有更多期許跟目標。不過對於平時喜愛追星的粉絲卻是另一場考驗，有「南韓 最強狗仔」封號的D社（Dispatch）過去曾選在這一天公布不為人知的偶像間的戀愛，包括Jennie跟GD、玄彬跟孫藝珍等人。年末將至，D社也在近日透露即將公開的情侶線索，很快在網上引起粉絲熱議。

南韓知名論壇Instiz上昨日有不少網友在討論D社透露的元旦情侶特徵，據傳是二代偶像與四代偶像的結合。線索指出男方曾是二代男團當紅偶像，目前以演員身分持續活躍在演藝圈，女方則是四代女團偶像。消息曝光後許多網友都感到震驚，質疑年紀差距是否會太大，二代團年紀約在30歲以上近40歲，而四代女團有些僅20歲出頭，年紀至少會差一輪。

對於D社給出的2大線索，網友們也集思廣益猜測今年的元旦情侶是誰。其中有網友點名2PM俊昊、INFINITE的L、Hoya、成烈、ZE:A的任時完、朴炯植、金桐俊、MBLAQ的李準、B1A4振永、Highlight尹斗俊等人。女方比較難猜測，不過網友普遍希望是已經成年的藝人。