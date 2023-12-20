我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了

有些人就是不知該送啥禮物？這些點子讓你參考

梁詠琪陪老公赴台灣追星：他被拾荒老伯1句話惹哭

記者梅衍儂／專訪
梁詠琪和西班牙老公結婚12年育有一女。記者李政龍/攝影
梁詠琪和西班牙老公結婚12年育有一女。記者李政龍/攝影

梁詠琪和西班牙老公結婚12年育有一女，她最欣賞另一半的善良，有次夫妻倆來台參加友人聚會，臨時需要紙箱包裝禮物，她老公靈機一動向路邊拾荒老人購買，既能助人又環保，「結果那個老伯伯說不用給他錢，還直接給我們2個箱子，我老公當場感動哭了。」

梁詠琪出道28年，明年4月13日將首度攻蛋舉辦「時間遇上我們」演唱會，老公和女兒屆時都會現身力挺。提到老公，她語氣中盡是甜蜜，透露這陣子巡演對方都會在開演前傳訊加油打氣。牡羊座的她性子急，老公情緒平穩，緩住了她的焦躁和脾氣，「我以前開車，很容易就會...，因為路上的狀況都是不能控制的，偏偏就遇上一條最塞車的路，我都會想為什麼我不走剛剛那條，我先生看我生氣就覺得很好笑，他問我能改變現在的狀況嗎？不能，那就好好開車。」

老公的善良和母親曾經的教誨有驚人巧合，更是打動了她，「我媽媽有教我在路邊看到老人擺攤，我們有能力就多買一點。有次我和先生來台灣玩，看到路邊有人擺地攤，他就說『我們幫他買完吧』。」瞬間讓她想起母親的話。買紙箱事件也是，老公當下被老人的善意觸動，眼淚收不住，「他看到對方這麼善良，立刻就被觸動到，我當下也很感動，我們很多生活小事頻率很對。」

幾次私下來台，除了享受在台北散步、探險，也是為了老公追星，「他很喜歡小哥費玉清，先前我們特地來看他告別演唱會，我老公都說他是『對著月亮唱歌的人』。」梁詠琪笑著回憶，當時和老公坐在第一排，看到四周都是有點年紀的觀眾，是相當新的體驗。

老公性格溫柔，女兒也遺傳好脾氣，她笑說：「我們家情緒很穩定，但很吵喔！因為我女兒喜歡蹦蹦跳，我先生也是『聞歌起舞』的那種，家裡情緒很平和但是很熱鬧。」

上一則

周揚青把董事長室換掉 改成公主辦公室「超喜歡」

延伸閱讀

霍建華遇粉絲跟拍 深鎖眉頭「一秒變臉」

霍建華遇粉絲跟拍 深鎖眉頭「一秒變臉」
追星爭執威脅「肉搜」網友 西安24歲女輔警被解除勞動合約

追星爭執威脅「肉搜」網友 西安24歲女輔警被解除勞動合約
謝娜是個佛心老闆 遇到許光漢牽線幫員工追星

謝娜是個佛心老闆 遇到許光漢牽線幫員工追星
娛樂／披荊人氣飆 王耀慶：節目幫我追星

娛樂／披荊人氣飆 王耀慶：節目幫我追星

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
周海媚病歷遭流出。圖／摘自微博

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

2023-12-13 10:31
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票