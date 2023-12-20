梁詠琪陪老公赴台灣追星：他被拾荒老伯1句話惹哭

梁詠琪和西班牙老公結婚12年育有一女。記者李政龍/攝影

梁詠琪和西班牙老公結婚12年育有一女，她最欣賞另一半的善良，有次夫妻倆來台參加友人聚會，臨時需要紙箱包裝禮物，她老公靈機一動向路邊拾荒老人購買，既能助人又環保，「結果那個老伯伯說不用給他錢，還直接給我們2個箱子，我老公當場感動哭了。」

梁詠琪出道28年，明年4月13日將首度攻蛋舉辦「時間遇上我們」演唱會，老公和女兒屆時都會現身力挺。提到老公，她語氣中盡是甜蜜，透露這陣子巡演對方都會在開演前傳訊加油打氣。牡羊座的她性子急，老公情緒平穩，緩住了她的焦躁和脾氣，「我以前開車，很容易就會...，因為路上的狀況都是不能控制的，偏偏就遇上一條最塞車的路，我都會想為什麼我不走剛剛那條，我先生看我生氣就覺得很好笑，他問我能改變現在的狀況嗎？不能，那就好好開車。」

老公的善良和母親曾經的教誨有驚人巧合，更是打動了她，「我媽媽有教我在路邊看到老人擺攤，我們有能力就多買一點。有次我和先生來台灣玩，看到路邊有人擺地攤，他就說『我們幫他買完吧』。」瞬間讓她想起母親的話。買紙箱事件也是，老公當下被老人的善意觸動，眼淚收不住，「他看到對方這麼善良，立刻就被觸動到，我當下也很感動，我們很多生活小事頻率很對。」

幾次私下來台，除了享受在台北散步、探險，也是為了老公追星，「他很喜歡小哥費玉清，先前我們特地來看他告別演唱會，我老公都說他是『對著月亮唱歌的人』。」梁詠琪笑著回憶，當時和老公坐在第一排，看到四周都是有點年紀的觀眾，是相當新的體驗。

老公性格溫柔，女兒也遺傳好脾氣，她笑說：「我們家情緒很穩定，但很吵喔！因為我女兒喜歡蹦蹦跳，我先生也是『聞歌起舞』的那種，家裡情緒很平和但是很熱鬧。」