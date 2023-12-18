為搶小金人脫了…男星戴假陽具拍9小時 艾瑪史東免替身
演員為藝術而犧牲，並不是太稀奇，但近來幾部瞄準奧斯卡金像獎而來的影片，竟都出現大尺度的露點畫面，引發熱烈討論。尤其片中大膽裸露的不是A咖紅星，就是人氣偶像，外界都不敢相信，他們竟然願意做如此的演出！
影后艾瑪史東和「真寵」導演尤格藍西莫再度攜手的「可憐的東西」，描述一名女子被古怪科學家拯救而起死回生後，心智上宛如幼童，經過一連串的性愛奇遇，也逐漸成長為有獨立自主意識的女性。對尤格藍西莫來說，性愛描繪不該避繪，難得的是艾瑪史東並沒有跟他討價還價，為了這部片正面全露，突破個人演出尺度的極限。艾瑪在片中的角色難度高、不容易詮釋的角色，她的表現卻大獲好評，很有機會抱回第2座小金人。
已在台上映的「五月的你，十二月的她」，讓扮演茱莉安摩爾小丈夫的查爾斯梅爾頓入圍各大獎項最佳男配角，他因演出影集「河谷鎮」而聲名大噪，是不少年輕觀眾心目中的偶像，「五」片中卻有一幕和娜塔莉波曼發生親密關係後全裸下床、「大鵰」晃動的鏡頭。他解釋，在和導演陶德海恩斯與身兼監製的娜塔莉討論後，所有裸露、激情的演出都很專業處理，而他是戴上假的道具陽具，雖然一整天拍下來9個小時，不是非常舒服，可是過程中沒有人覺得不被尊重。
至於演出過「永恆族」、「伊尼舍林的女妖」愛爾蘭年輕男星貝瑞柯根，在「薩特本」扮演被貴族同學一家所迷惑的平凡男孩，結局是他全身光溜溜在豪華的大宅手舞足蹈，貝瑞的全身上下被觀眾一覽無遺。編導艾莫芮德芬諾表示劇本一早就設定結尾要如此呈現，貝瑞則透露全裸入鏡對他不是障礙，他比較擔心的是要一面跳舞，因為他實在不擅長身體律動，當他對自己跳舞感到有信心了，這段演出對他而言就一點都不可怕。
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