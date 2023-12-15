我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

林宥嘉染病鼻涕狂流照開神嗓 3天3萬人力挺吸金260萬

記者梅衍儂／即時報導
林宥嘉帶來精彩演出。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉帶來精彩演出。(記者王聰賢／攝影)

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」15日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型，特別漂染白髮，以黑白混色髮型亮相，更搭配5套全新服裝帥氣登場，讓全場歌迷驚艷且尖叫連連，3場共吸引3萬多人，總計票房8400萬台幣（約為260萬美元）。

時隔5年重回台北小巨蛋，林宥嘉事前不諱言有些近鄉情怯。開場帶來「一點點」、「請說」、「自然醒」等歌，表示：「雖然很幸運可以到各地唱，但回家的感覺不一樣，準備好一起哭一起笑了嗎？準備好一起逃出黑洞了嗎？ 如果你準備好的話，不要講太多話，我想唱很多歌，給我一個出生到現在最大的尖叫聲。」

唱完「浪費」，林宥嘉說日前得了A流，開唱前終於好轉，但還在流鼻水，「如果現在有人感冒，我祝你早日康復」，隨後拿起面紙擤鼻涕。而11月底他出席眼科代言活動，當時女兒才疑似因為感染腺病毒，他一方面擔心女兒身體狀況，也怕自己在開唱前被傳染，結果他還真的「中獎」。

他邀來同門師弟77Ke柯棨棋一起演唱經典代表作「少女」，77在得知要改編師兄歌曲時，第一個想到每個人成長過程中都有一首林宥嘉，巧妙改編歌詞「浪漫的愛情再定義，每天放yoga的歌曲；兩千年後出生的孩子，怎麼可能沒聽過『傻子』」，強調自己真的沒有「說謊」每一首都會唱，讓林宥嘉又驚又喜，開心向歌迷表示：「這是我公司最年輕的師弟，是我邀請他來的唷！」

林宥嘉演出陶醉。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉演出陶醉。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉演唱會吸引滿場歌迷力挺。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉演唱會吸引滿場歌迷力挺。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉日前感染A流，演唱會上實力不減。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉日前感染A流，演唱會上實力不減。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉歌聲相當迷人。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉歌聲相當迷人。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉老婆丁文琪（左）和好友魏如萱台下力挺。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉老婆丁文琪（左）和好友魏如萱台下力挺。(記者王聰賢／攝影)

上一則

當地發行商跟俄有關 立陶宛電影院抵制宮崎駿新作

延伸閱讀

17歲帥兒脫單了 張清芳親赴紐約見「準媳婦」吐心聲

17歲帥兒脫單了 張清芳親赴紐約見「準媳婦」吐心聲
Google今年熱搜字：加薩、芭比、哈姆林、泰勒絲…

Google今年熱搜字：加薩、芭比、哈姆林、泰勒絲…
單身4年想戀愛 郭書瑤「公開徵友」喊話：希望你快出現

單身4年想戀愛 郭書瑤「公開徵友」喊話：希望你快出現
鄧紫棋開唱「跌坐升降台」 3萬歌迷嚇壞

鄧紫棋開唱「跌坐升降台」 3萬歌迷嚇壞

熱門新聞

(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億