林宥嘉染病鼻涕狂流照開神嗓 3天3萬人力挺吸金260萬

林宥嘉帶來精彩演出。(記者王聰賢／攝影)

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」15日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型，特別漂染白髮，以黑白混色髮型亮相，更搭配5套全新服裝帥氣登場，讓全場歌迷驚艷且尖叫連連，3場共吸引3萬多人，總計票房8400萬台幣（約為260萬美元）。

時隔5年重回台北小巨蛋，林宥嘉事前不諱言有些近鄉情怯。開場帶來「一點點」、「請說」、「自然醒」等歌，表示：「雖然很幸運可以到各地唱，但回家的感覺不一樣，準備好一起哭一起笑了嗎？準備好一起逃出黑洞了嗎？ 如果你準備好的話，不要講太多話，我想唱很多歌，給我一個出生到現在最大的尖叫聲。」

唱完「浪費」，林宥嘉說日前得了A流，開唱前終於好轉，但還在流鼻水，「如果現在有人感冒，我祝你早日康復」，隨後拿起面紙擤鼻涕。而11月底他出席眼科代言活動，當時女兒才疑似因為感染腺病毒，他一方面擔心女兒身體狀況，也怕自己在開唱前被傳染，結果他還真的「中獎」。