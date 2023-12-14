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家族卡陰 泰國真實靈異故事後代現身 社群炸鍋

記者黃保慧／即時報導
大妹妍恩邪笑唸著咒語聽呀，讓全家瞬間昏迷倒地不起。圖／威視提供
大妹妍恩邪笑唸著咒語聽呀，讓全家瞬間昏迷倒地不起。圖／威視提供

「騙騙愛上你」泰國男神納得克（Nadech）主演的鬼片「鬼聲泣」，改編自北碧府家族真實靈異故事，泰國上映以來已成功賣近5億泰銖（約1434萬美元）、榮登4周票房冠軍，今日釋出正式海報令人不寒而慄。

故事真實發生在1972年泰國北碧府的家庭慘案，偏遠鄉村務農的夫妻育有三男三女，某天村莊謠傳的女鬼竟意外纏上大妹妍恩，為了救回大妹，全家人陷入陰魂不散的詭音夢魘。最初被Krittanont家族後代Kit先生發表在泰國網絡論壇Pantip.com上，故事一發布後引起網路社群瘋傳，嚇壞千萬名網友，挾帶高人氣不僅出版成暢銷書籍外，更在今年翻拍成電影。10月底在泰國首映現場，原型故事的大姊本人（Kit先生的母親）更親自現身觀影，Kit先生貼文寫道：「書本和電影中故事的真正主人。」讓泰國社群瞬間炸鍋。

預告開頭獲得現實生活中的Krittanont家族倖存者後代授權，親口獻聲：「50年前我的家族真實經歷，妍恩阿姨不斷唸著『聽呀』，她突然對我的母親詭異的笑，我母親發現坐在那的，不是妍恩，不是她妹妹！」當年仍是國中生的阿姨妍恩在放學路上意外卡到陰，原本性情溫順的她，猶如猛鬼附體變成全身虛弱暴力易怒，半夜還會唸著詭異的咒語「聽呀」，讓全家人瞬間昏迷倒地不起。

繼2013年「陰巢」後，塔偉華温泰（Taweewat Wantha）重執導演筒拍攝「鬼聲泣」，電影歷經3年製作期，導演坦言殺青前夕，銀行曾一度只剩下100泰銖（約2.87美元），他笑說如果沒有熬過拍攝期間的艱辛，他可能就要去開麵店不拍電影了。

暌違10年，導演成功遞上口碑票房雙收的新作，成為泰國億萬票房導演之一，他訝異表示：「我和我的團隊從沒想過的票房會如此成功！」也提及電影裡的鬼十分特別與真實，讓他一心一意要拍完這部作品：「『鬼聲泣』跟影史恐怖經典『鬼玩人』的鬼很像，會瘋狂戲弄嘲諷人、侮辱性極強，同時結合觀眾喜愛的驅魔打鬼橋段，不會讓大家失望！」

「鬼聲泣」原型故事大姊本人阿雅出席泰國首映現場。圖／家族後代Kit先生提供
「鬼聲泣」原型故事大姊本人阿雅出席泰國首映現場。圖／家族後代Kit先生提供
三姊妹原本開心放學回家，卻遇到樹下詭異黑衣女子。圖／威視提供
三姊妹原本開心放學回家，卻遇到樹下詭異黑衣女子。圖／威視提供
「鬼聲泣」大妹妍恩半夜起床行為異常，猶如卡到陰般詭異。圖／威視提供
「鬼聲泣」大妹妍恩半夜起床行為異常，猶如卡到陰般詭異。圖／威視提供

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