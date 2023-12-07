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周厚安因混血遭霸凌 同學故意對他「唱爸爸周華健的歌」

記者陳建嘉／專訪
周厚安在「BIG」與夏宇童共組混血兒家庭，戲外也想當「家庭主夫」。(記者王聰賢／攝影)
周厚安在「BIG」與夏宇童共組混血兒家庭，戲外也想當「家庭主夫」。(記者王聰賢／攝影)

周厚安主演「BIG」，描繪癌症病童與家人之間樂觀看待病魔的動人故事，周厚安在片中與夏宇童、童星努拉共組家庭，他受訪時笑說自己就出生在一個充滿愛的家庭，爸爸是國民歌王周華健，媽媽則是美籍學者康粹蘭，他常因為混血兒外型遭受霸凌，「小時候，很多同學會一直在我面前唱我爸的歌調侃我」。

詢問是否為傳唱度高的「朋友」，他笑答當時「朋友」直到1997年才問世，比較多是聽到「花心」，而他雖然從小曾被調侃，最不喜歡聽到有人稱他是「歪國人」，「我也經歷過低潮、黑暗的一段時光，但現在比較能夠坦然」，原本不喜歡一直與爸爸的名字連在一起，但現在已經能夠坦然面對，「我爸就是周華健，他對整個華人世界影響很大，我很榮幸啊」。

出生於跨種族家庭，周厚安笑說從小爸爸巡迴演唱回到家，即便在家只有3、4天，仍會抽空陪他做功課，媽媽也常會與他交流、分享心事，「我曾經好奇我媽的工作是什麼，她跟我說是『家庭主婦』，我問那是什麼意思？她就說是「陪伴最愛的人一起成長』，我就說，那我以後要當家庭主夫」，周厚安坦言若有機會真的很想結婚，「我最大的夢想就是組織家庭」。

「BIG」有不少生離死別的感人戲，周厚安另透露曾有大學好友因為健康狀況驟然離世，讓他低潮了整整一年，「後來我到他的墓前，意識到他會永遠待在這裡，當下崩潰大哭，整個人才慢慢脫離悲傷的情緒」，而他也將這樣的豐富情感帶入電影，精彩表演獲得導演魏德聖大力讚賞，「我覺得我這次不是在表演，而是代入我的人生」。

周厚安從小因為混血兒外型曾被霸凌、排斥，對方會在他面前不停唱周華健歌曲調侃。(記...
周厚安從小因為混血兒外型曾被霸凌、排斥，對方會在他面前不停唱周華健歌曲調侃。(記者王聰賢／攝影)
周厚安熱愛演戲，也直言第一次讀到「BIG」的劇本，就讓他感動落淚。(記者王聰賢／...
周厚安熱愛演戲，也直言第一次讀到「BIG」的劇本，就讓他感動落淚。(記者王聰賢／攝影)
周厚安熱愛演戲，也直言第一次讀到「BIG」的劇本，就讓他感動落淚。(記者王聰賢／...
周厚安熱愛演戲，也直言第一次讀到「BIG」的劇本，就讓他感動落淚。(記者王聰賢／攝影)
周厚安從小因為混血兒外型曾被霸凌、排斥，對方會在他面前不停唱周華健歌曲調侃。(記...
周厚安從小因為混血兒外型曾被霸凌、排斥，對方會在他面前不停唱周華健歌曲調侃。(記者王聰賢／攝影)

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