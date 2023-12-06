五月天假唱疑雲持續燒 阿信：不必為任何事辯解

五月天阿信陷入假唱疑雲。圖／摘自臉書

五月天近來陷入假唱疑雲，目前中國官方已經介入調查，所屬相信音樂也發聲明稱配合一切，並要大家相信五月天。而主唱阿信今天迎來48歲生日，對於持續發酵的假唱疑雲，稍早透過社群發聲，除了強調真唱之外，他還說：「請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。」

阿信稱在所有曲目當中，難度最高的就是「我心中尚未崩壞的地方」，他說：「是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」他自認並非完美天籟，但有足夠的信心可以直擊感動粉絲的心。

另外，他再次邀請粉絲於巴黎時間7日晚上8點，一起上線欣賞全程直播的「好好好想見到你」巴黎場，「期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。」

五月天阿信臉書 全文：

今年可以過兩倍的生日，亞洲生日結束，還有歐洲時間等著我，比起往年，場面果然更加盛大。

今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。

人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。

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倒是期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。

好想見你第77場，終於抵達終站。這次曲目中，最難唱的，也是我每次都最期待的，是「我心中尚未崩壞的地方」。

經歷過了將近三年的停機，慢慢把自己調整回巡迴的軌道上，更重要的，是那種珍惜到一首都捨不得刪，唱到超時線上的心情。

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「我心中尚未崩壞的地方」，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。

每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。

當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。

除了真唱，

否則沒有其他感動你的方式。

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雖然不是那種完美天籟，

但我有信心直擊感動你心。

當用盡全力的最高音唱罷之後，我都會奮力再次站起，只因我心不曾崩壞，只因此刻看著這篇文的你，依然在人生的某個轉角，等待五月天與滿頭銀髮的你，在人生繁華落盡時，再次合唱起我們一生一次的青春。

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明年就是五月天出道25週年，這當然不是我們航行過的第一場風雨。謝謝每位為我們挺身而出的舊識，更感謝所有給我們指教的路人老師，派對會結束，曲終之時，你我的心與眼神將更加清澈。

請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。

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星空下你低吟著知足、高考 那年聽的倔強、失戀時陪你的溫柔、友情喧嘩時總愛唱的乾杯、海底撈裡不顧旁人的派對動物、現實一再打擊你沒忘了頑固、偶爾想起那個他的突然好想你、擦乾眼淚的笑忘歌、以及你預定道別時刻播放的轉眼與如煙⋯。

話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依。

美好如你。

能參與你的一生，

是我這趟人生最好的禮物。

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生日快樂給我，生日願望給你，祝你們身體健康，心想事成。

我們巴黎直播見！