我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

才避嫌又放閃？ 宋軼舉著拍照的冰淇淋 吃在白敬亭嘴裡…

娛樂新聞組／即時報導
宋軼曬出吃花朵冰淇淋的旅遊照。（取材自微博）
宋軼曬出吃花朵冰淇淋的旅遊照。（取材自微博）

中國流量男星白敬亭與宋軼去年6月拍攝「長風渡」擦出愛火，兩人始終不認愛，合體出席活動也裝不熟；不過兩人之前被拍到雙雙前往巴黎旅遊，就連父母都同行，而宋軼2日在微博曬出多張出國旅遊時拍攝的照片，竟不小心上傳與白敬亭同框的照片，她雖然火速刪除，仍引起網友瘋傳討論。

早前兩人出席「2023愛奇藝尖叫之夜」一副不太熟的樣子避嫌，但最近網友發現兩人又開始暗曬恩愛；綜合媒體報導，宋軼2日在微博曬出旅遊照片並寫下：「花朵形狀的冰淇淋，好吃！」照片中，她拿著黃色和紅色的花朵冰淇淋，露出開心的笑容；還有她在街上、河邊拍下的照片，其中一張照片被眼尖發現玻璃窗中映出白敬亭的臉。宋軼似乎也發現自己「露出馬腳」，隨後刪除該張照片。

除了宋軼曬出的旅遊照有白敬亭同框，她拿著一紅一黃兩個花瓣狀的法式甜筒冰淇淋的照片，另一邊白敬亭的小紅書也正舔著那枝紅色花瓣冰淇淋，網友虧「宋軼舉的冰淇淋在白敬亭嘴裡」。

網友認為兩人都這樣明顯了，為何還不乾脆公開戀情，「真的搞不懂」、「好感直線下降」。但也有不少粉絲支持兩人的作法，「公不公開是他們自己的事情」、「關注作品就好」。

白敬亭小紅書吃紅色花瓣冰淇淋的照片。（取材自小紅書）
白敬亭小紅書吃紅色花瓣冰淇淋的照片。（取材自小紅書）

微博 小紅書

上一則

「小鬼當家」母子闊別30年再團圓 影迷直呼超感動

下一則

沒1000萬人民幣那麼多…陳志朋認疏忽已補繳稅款

延伸閱讀

周潤發走LV星光大道 「集郵」發嫂

周潤發走LV星光大道 「集郵」發嫂
周潤發現身LV星光大道不忘打卡 集郵只集到發嫂

周潤發現身LV星光大道不忘打卡 集郵只集到發嫂
「狂飆」攬7獎成「尖叫之夜」贏家 張譯缺席…導演喊到齊

「狂飆」攬7獎成「尖叫之夜」贏家 張譯缺席…導演喊到齊
「狂飆」攬7獎成「尖叫之夜」大贏家… 紅毯獨缺張譯 導演：人已到齊

「狂飆」攬7獎成「尖叫之夜」大贏家… 紅毯獨缺張譯 導演：人已到齊

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代