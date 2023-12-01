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相敬如賓更甜蜜 AKIRA娶回林志玲4年「依舊尊敬她」

記者李姿瑩／台北即時報導
AKIRA會跳「Baby Shark」逗兒子開心。圖／寬魚國際提供
AKIRA會跳「Baby Shark」逗兒子開心。圖／寬魚國際提供

國民姐夫Akira日前接受Podcast、Youtube節目「哇！有事嗎」訪問，暢談這段時間如何兼顧工作與家庭。對於娶到女神等級的老婆林志玲有沒有壓力？AKIRA說：「與其說有壓力，不如說我很尊敬她。」

AKIRA和林志玲結婚4年，近年積極向台灣演藝圈紮根，包括擔任五月天演唱會嘉賓、參加「超犀利趴」，甚至在台南錄完一整季「神秘五金行」。日本人做事一向嚴謹，來台參與節目適應嗎？AKIRA說：「兩地各有好處，日本很準確，台灣比較自由、不受框架的限制，但是最後都能做出很好的作品。」

需要適應的還有語言，AKIRA表示這4年來，自己的耳朵已經比較習慣中文的發音，尤其每次回到台灣，家人朋友都講中文，慢慢地比較容易聽得懂。主持人好奇他和「志玲姊姊」平常用什麼語言溝通？AKIRA說：「她日文滿好的，我們從認識到現在，都是日文對話比較多；現在有了小孩，就是中、英、日文一起對話。」他透露，自己也經常跟著兒子和老婆學中文，說著說著便以中文說出「阿公、阿嬤、阿姨、姊姊、哥哥⋯⋯」等名詞。

聊到家務事，AKIRA平時自己會做菜，中華料裡、日式料裡都拿手，因為林志玲喜歡吃拉麵，所以他會從燉雞高湯開始煮拉麵，「但是在家裡比較常做菜的其實是我太太，她也是什麼料理都會嘗試」。訪談中，他說了兩次自己很「尊敬」林志玲，但是娶她為妻「完全沒有」壓力，AKIRA說：「我知道志玲受到多人的喜愛，不僅工作，各方面她都是我非常值得學習跟尊敬的人。」

放浪兄弟（EXILE）出道23年，在日本累積超過2000萬張專輯銷售量，曾多次在日本5大巨蛋舉行演唱會，歷年總觀眾人數逼近千萬，12月9日他們首次海外專場「放浪兄弟2023台北演唱會」，除了歷年經典歌曲，也為台灣觀眾準備了「Special」的內容。

林志玲 日本

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