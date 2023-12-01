李奧納多白忙一場？「花月殺手」女主角得獎 他落空

「花月殺手」獲最佳影片獎，李奧納多狄卡皮歐（右）卻沒能奪下最佳男主角。圖／UIP提供

奧斯卡 造勢季的第一個超重量級影評人大獎「紐約影評人協會獎」揭曉，馬丁史柯西斯執導、將近3小時半的長片「花月殺手」獲選為最佳影片，該片女主角莉莉葛萊史東登上影后寶座，但兩位男性要角李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛都未獲獎，影帝得主是「愛情轉移」的德國男星法蘭茲羅戈斯基，「奧本海默 」克里斯多夫諾蘭拿下最佳導演，最佳動畫片則是宮崎駿最新作品「蒼鷺與少年」獲獎。

紐約影評人協會是美國最重要的4大影評人協會之一，雖然得獎名單與奧斯卡的得主重疊度普通，但獲得最佳影片的電影在近十多年來，只有兩部沒能擠上奧斯卡最佳影片入圍名單，因此這對「花月殺手」而言，無疑是一大利多。事實上，該片導演馬丁向來被視為「紐約之寶」，因此紐約影評人也總是樂於肯定他。倒是過往在奧斯卡金像獎上的風光程度遠不如票房表現的英國名導克里斯多夫諾蘭，「奧本海默」挾叫好叫座之勢，已先獲得重量級影評人協會的榮耀，可能讓他終於有望在奧斯卡上大出風頭。