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李奧納多白忙一場？「花月殺手」女主角得獎 他落空

記者蘇詠智／即時報導
「花月殺手」獲最佳影片獎，李奧納多狄卡皮歐（右）卻沒能奪下最佳男主角。圖／UIP提供
「花月殺手」獲最佳影片獎，李奧納多狄卡皮歐（右）卻沒能奪下最佳男主角。圖／UIP提供

奧斯卡造勢季的第一個超重量級影評人大獎「紐約影評人協會獎」揭曉，馬丁史柯西斯執導、將近3小時半的長片「花月殺手」獲選為最佳影片，該片女主角莉莉葛萊史東登上影后寶座，但兩位男性要角李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛都未獲獎，影帝得主是「愛情轉移」的德國男星法蘭茲羅戈斯基，「奧本海默」克里斯多夫諾蘭拿下最佳導演，最佳動畫片則是宮崎駿最新作品「蒼鷺與少年」獲獎。

紐約影評人協會是美國最重要的4大影評人協會之一，雖然得獎名單與奧斯卡的得主重疊度普通，但獲得最佳影片的電影在近十多年來，只有兩部沒能擠上奧斯卡最佳影片入圍名單，因此這對「花月殺手」而言，無疑是一大利多。事實上，該片導演馬丁向來被視為「紐約之寶」，因此紐約影評人也總是樂於肯定他。倒是過往在奧斯卡金像獎上的風光程度遠不如票房表現的英國名導克里斯多夫諾蘭，「奧本海默」挾叫好叫座之勢，已先獲得重量級影評人協會的榮耀，可能讓他終於有望在奧斯卡上大出風頭。

「花月殺手」雖被視為奧斯卡大片，可是演員部分以莉莉葛萊史東最具氣勢，兼任監製的李奧納多狄卡皮歐，再奪奧斯卡影帝的聲勢不算很高，紐約影評人協會也沒有給予肯定，得看其他的前哨獎是否有所斬獲才能拉抬聲勢。今年紐約影評人協會的男女配角獲獎者，分別是「五月的你，十二月的她」韓裔血統混血男星查爾斯梅爾頓，以及「The Holdovers」黑人女星達芬喬伊藍道夫。各方一度看好的「Barbie芭比」則完全沒被青睞。

「花月殺手」莉莉葛萊史東榮獲最佳女主角，知名度大開。圖／UIP提供
「花月殺手」莉莉葛萊史東榮獲最佳女主角，知名度大開。圖／UIP提供
「蒼鷺與少年」獲最佳動畫片獎。圖／甲上提供
「蒼鷺與少年」獲最佳動畫片獎。圖／甲上提供

奧斯卡 奧本海默 韓裔

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