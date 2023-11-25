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金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 致謝侯孝賢

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金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 感性致謝侯孝賢

記者陳建嘉／台北即時報導
蕭雅全從影超過三十年，執導新片「老狐狸」拿下首座金馬獎最佳導演獎。記者王聰賢／攝影
蕭雅全從影超過三十年，執導新片「老狐狸」拿下首座金馬獎最佳導演獎。記者王聰賢／攝影

蕭雅全從影超過三十年，執導新片「老狐狸」拿下首座金馬獎最佳導演獎，他上台時感性向所有劇組人員致謝，除了點名製片、攝影師、編劇以及演員之外，更主動提及侯孝賢，感謝侯孝賢願意擔綱他至今四部電影的監製，「我很怕他，只要想到他的名字掛在我的作品上，我就不敢亂拍」。

蕭雅全笑稱沒拍過電影的人，一定不會知道，為何每個人上台領獎，都要感謝這麼多人，「身為導演，最需要感謝幕後的工作人員，我們導演其實是隱形的，重要的是他們」，除了劇組團隊之外，他也特別點名兩位男主角白潤音、劉冠廷，「沒有你們的才華，我的想法不會有人看到」。

提及一路提攜他至今的名導侯孝賢，「但他總是說，不要謝我，你如果要感謝我，就去幫助別人」，感謝侯孝賢教會他「道謝」這一件事，是可以有重量的，「我每次只要幫助別人，就會跟別人說，我這麼做不是為了你，是為了侯孝賢跟我說過的話」，最後提到「老狐狸」本周剛上映，希望大家都能進戲院支持。

「老狐狸」帶領觀眾重回台灣的九零年代，當時全台灣瘋迷炒股，一名小男孩與父親廖泰來相依為命，他們相信人性本善，卻發現世界正在改變，股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富，有人從此墮入殘酷的現實，而當他們碰上了聰明狡猾的「老狐狸」，面對利益與道德良知的抉擇，讓他們的人生命運從此不同。

侯孝賢

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