劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華(右)曾多次帶父母參加粉絲會，一起同樂。(取材自微博)

香港 天王劉德華官方後援會「華仔天地」23日發文公布劉德華的父親劉禮去世消息，引來大批劉德華粉絲留言安慰，而「華仔天地」官方網站也變成黑白色介面哀悼。據悉，劉德華的父親劉禮享年89歲。

綜合媒體報導，劉德華父親劉禮在2003年罹患膀胱癌，完成手術後康復。劉禮年輕時曾當過消防員。劉德華6歲時，父親開了一間小吃雜貨店補貼家用，劉德華負責用粉筆在黑板上寫菜名，每天還要洗上百個碗。

眾所周知，劉德華叱吒娛樂圈數十年，平時非常保護家人隱私 ，尤其對父母孝順有加，是圈內有名孝子，還曾獲第一屆中國演藝界十大孝子特別獎。

劉德華成名後，力所能及的照顧父母，他曾特地將兩棟房子牆壁打通，「因為我們是一家人」。他有許多孝親事蹟，最為人津津樂道的就是他用第一部片的片酬買下「華東燒臘」店鋪，送給愛吃叉燒的爸爸。也曾多次帶父母參加粉絲會同樂。

劉德華曾過，「子女名氣再大，也不要忘記在父母面前，你永遠只是一個普通人。」

據悉，劉德華父親已經入院一段時間，近日病情急轉直下，面對記者詢問，劉德華透過窗口表示，「家父於20號在家人陪伴下安詳離世 ，現正處理他的身後事，多謝大家關心 。」

劉德華近期有「金手指」、「潛行」等電影要上映，如今忙於父親喪事，勢必得暫時放下工作。粉絲得知後也紛紛喊話，要劉德華節哀，好好保重身體。